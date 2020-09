Princ Harry prvič praznuje svoj rojstni dan daleč stran od kraljevega dvora

Javnost sicer ni seznanjena, kako svoj rojstni dan preživlja princ Harry , a najverjetneje v objemu svoje soproge Meghan Markle in sina Archieja v njihovem novem domu v Santa Barbari. Tudi pred tem, ko sta zakonca še živela v Veliki Britaniji v bližini ostalih članov kraljeve družine, so njihovi predstavniki le redko spregovorili o rojstnodnevnih načrtih.

Za Harryjem je tako precej naporno leto. Kot kaže, pa se je že navadil na novo življenje v Los Angelesu, kjer sta z Meghan že sklenila novo poslovno sodelovanje. Preizkusila se bosta v vlogah producentov, njuno področje pa bo vse od dokumentarnih filmov do otroških oddaj. Poleg tega pa bosta še naprej nadaljevala z dobrodelnimi deli, s sodelovanjem z nekaterimi pokrovitelji iz Velike Britanije in svoje moči bosta usmerila v gradnjo neprofitnega podjetja Archewell.

Januarja sta vojvoda in vojvodinja Sussekška presenetila javnost, ko sta napovedala, da se umikata kot vidnejša člana kraljeve družine in naznanila selitev v ZDA. To je sprožilo veliko ogorčenja na Otoku, kritiki v medijih pa so za odločitev krivili Meghan. Sledilo je obdobje številnih dogovorov in poganjanj, Harry pa je med drugim izrazil željo, da bi se v prihodnje izognili nazivu princ.

Veliko prahu je dvignil tudi boj z britanskimi tabloidi, predvsem tožbe zaradi fotografij, ki so jih naredili paparaci in so preplavile rumene časopise. Gre za "nesprejemljive" fotografije Meghan in njenega sina, posnete v Vancouvru, ko se je mlada mamica sprehajala s sinom. Ena od fotografij se je takoj pojavila na naslovnici britanskega tabloida The Sun, katerega matično družbo princ Harry toži že od lanskega leta.