Princ Harry pred potovanjem v Združeno kraljestvo odpotoval v Afriko

Princ Harry je pred napovedanim obiskom Združenega kraljestva in Nemčije odpotoval v Afriko. 37-letni princ se je na potovanje odpravil sam, fotografi pa so ga najprej ujeli na letališču v Mozambiku, nasledni dan pa je revija People potrdila, da se je na potovanje odpravil v vlogi predsednika neprofitne skupine, ki se zavzema za ohranitev afriških parkov širom celine.

"Harry je sprejel in sogostil skupino ameriških uradnikov, konservatorjev in filantropov, ki so na turneji o zaščiti divjine in naravnih danosti," je povedal prinčev tiskovni predstavnik. Harry je vlogo predsednika prevzel leta 2017 in začel sodelovati z afriškimi parki. Pretekli mesec je spregovoril na zasedanju Združenih narodov, njegov govor pa je opozarjal na težave, s katerimi se svet spopada zaradi klimatskih sprememb, omenil pa je tudi svojo ljubezen do Afrike.

"Odkar sem pri 13 letih prvič obiskal Afriko, sem tam zmeraj našel upanje. Večino mojega življenja je to bilo moje vodilo. Tam sem se zmeraj počutil bližje svoji pokojni materi Diani in iskal tolažbo po njeni smrti. Tam sem tudi spoznal, da sem našel svojo dušo dvojčico," je povedal v julijskem govoru in omenil potovanje, na katero se je odpravil skupaj z Meghan Markle.