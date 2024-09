Princ Harry pred rojstnim dnem: Veselim se 40. let

"Ne glede na starost moja misija ostaja, da še naprej vztrajam in delam dobro za svet," je povedal pred 15. septembrom, ko bo dopolnil 40 let. "Ko sem postal oče dveh zelo prijaznih in zabavnih otrok, sem dobil nov in drugačen pogled na svet, to pa je tudi izostrilo moj fokus pri delu," je v izjavi, ki jo je posredoval njegov tiskovni predstavnik, sporočil princ. "Biti oče je ena od največjih radostih življenja, zaradi česar sem postal še bolj zagnan in predan pri tem, da ustvarjam boljši svet," je še dodal v izjavi.

Preteklo desetletje je bilo zelo pestro obdobje prinčevega življenja, saj se je odločil za zelo veliko sprememb. Princ je leta 2014 dopolnil 30 let, to pa je bilo leto zatem, ko se je vrnil iz druge vojaške misije v Afganistanu. Kot je razkril v svoji knjigi spominov, je takrat preživljal težko obdobje, ko so ga pestili grozni napadi panike. Istega leta je ustanovil igre Invictus, za katere je dejal, da so bile njegov odgovor na šok, ko je videl vojne veterane in škodo, ki jo je na njih pustila vojna, sam pa se je še bolj zavedal realnosti konflikta.