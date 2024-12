Princ Harry prekinil molk o stanju zakona z Meghan Markle.

"Bojda sva kupila ali pa zamenjala že 10 ali 12 hiš. Bojda sva se ločila desetkrat ali dvanajstkrat. Težko je slediti vsemu temu, zato je najbolje, da to ignorirava," je na newyorškem knjižnem sejmu, kjer se je udeležil enega od dogodkov, dejal princ Harry in tako prekinil molk o stanju zakona z ženo Meghan Markle .

In čeprav člani angleške družine že leta in leta polnijo tuje tabloide, je princ vseeno povedal, kaj si misli o tistih ljudeh, ki pod ogenj govoric in laži dodajajo še dodatna polena. "Najbolj mi je žal 'trolov'. Svoje upe gradijo in gradijo, nato pa se nič ne zgodi. Smilijo se mi. Resnično se mi."

In čeprav se je oče dveh otrok naučil ignorirati govorice, to ne pomeni, da ni poln pomislekov, ko se zaradi raznih obveznosti vrača v domovino."Še vedno je nevarno," je o velikokrat krvoločnih britanskih tabloidih povedal Harry. "Dovolj je en človek, ki prebere te besede in se odloči, da bo ukrepal. Naj bo nož ali kislina, karkoli že, te stvari me resnično skrbijo in so eden od razlogov, zakaj svoje žene ne pripeljem nazaj v to državo."