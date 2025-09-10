Svetli način
Tuja scena

Princ Harry se je prvič po več kot letu dni srečal z očetom

London, 10. 09. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 10 minutami

Med obiskom Združenega kraljestva se je princ Harry prvič po lanskem februarju sestal z očetom, kraljem Karlom III. Skupaj naj bi bila okoli 55 minut, je poročal BBC. Z bratom Williamom se ob tem nista srečala.

Princ Harry se je danes srečal z očetom, kraljem Karlom III. - prvič po več kot letu dni. Oče in sin naj bi se danes družila na t. i. zasebni čajanki, ki naj bi trajala okoli 55 minut. Srečanje po poročanju BBC velja za prvi korak k izboljšanju odnosov med očetom in sinom.

Kralj je v sredo zapustil Škotsko, princ pa je te dni v Združenem kraljestvu na dobrodelnih dogodkih. Nazadnje sta se v živo srečala februarja 2024. Od tedaj je Harry večkrat obiskal London, z očetom pa se v živo nista videla. Ob tem sicer po poročanju tujih medijev ni bilo nobenih znakov, da bi se sussekški princ sestal s svojim bratom Williamom.

Preberi še Otoplitev odnosov med kraljem Karlom in princem Harryjem?

Maja letos je Harry v intervjuju za BBC dejal, da se želi spraviti z očetom. O spravi je bil govor tudi julija, ko sta se v Londonu sestala pomočnika obeh strani. Vse glasnejša so tudi ugibanja o tem, da naj bi se Harry z družino želel vrniti na Otok. 

Harry bo v četrtek zapustil Združeno kraljestvo in se znova pridružil svoji družini v ZDA, ki ni bila z njim v Evropi.

