Princ Harry se je z Jon Bon Jovijem 'zaprl' v slavni glasbeni studio

Harry, ki ga je Jon Bon Jovi šaljivo poimenoval kot "umetnik, nekdaj znan kot princ", se je dobil z Jonom v ikoničnih studijih Abbey Road, kjer glasbenik pripravlja pesem, ki bo del prinčevih Invictus iger.

Glasbenik Jon Bon Jovi in angleški princ Harry sta združila moči in začela s snemanjem pesmi Unbroken, ki bo himna letošnjih Invictus Games. Kot je pred dnevi glasbenik dejal, se zelo veseli sodelovanja s princem in pozdravlja nujno glasbeno sodelovanje. Princ in pevec sta se tako že zaprla v slavni studio Abbey Road, njuno srečanje pred vrati studia so ujele tudi kamere in fotografi. Prav tako sta dovolila, da so kamere stopile v studio.

Pesem Unbroken je Bon Jovi posnel že lani, z njo pa je počastil vojne veterane in njihovo službo, pesem je nastala kot himna za ameriški dokumentarni film To Be Of Service o veteranih, ki živijo s posttravmatsko stresno motnjo ter službenih živalih, ki jim pomagajo pri zdravljenju.

