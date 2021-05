Princ Harry se je zavzel za dostopnost cepiva po vsem svetu

Princ Harry , ki trenutno z ženo Meghan Markle pričakuje drugega otroka, se je v nedeljo udeležil koncerta “Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World” , v katerem je opozoril na pomembnost cepiva in njegove dostopnosti po vsem svetu. To je bil njegov prvi javni nastop po pogrebu njegovega dedka princa Filipa in po intervjuju, ki sta ga z ženo imela z Oprah Winfrey v marcu.

Občinstvo je bilo nad prihodom princa Harryja na oder navdušeno. 33-letnik je z govorom obeležil svoj prvi javni nastop v Kaliforniji, odkar se je tja preselil lansko poletje z ženo Meghan in sinom Archiejem. V svojem pet minutnem govoru je opozoril, da se soočamo s “humanitarno krizo”, zaradi dezinformacij o cepivih, ki se širijo po spletu in izpostavil uničujoč drugi val covida-19, s katerim se trenutno sooča Indija.

“Pozdravljeni vsi. Smo v odločilnem trenutku globalnega boja protu covidu-19. Danes praznujemo za vse vas, cepljene delavce v občinstvu, in milijone herojskih delavcev po vsem svetu. Zadnje leto ste se pogumno bojevali in nas nesebično ščitili. Služili ste in se žrtvovali, sebe ste pogumno postavljali v nevarne situacije, kljub posledicam, ki jih lahko te prinesejo. Dolgujemo vam neverjetno globoko hvaležnost, hvala vam,” je v uvodnem delu svojega govora povedal princ Harry.

V nadaljevanju je Harry opozoril na pravično razporeditev cepiva proti covidu-19 po vsem svet: “Zaradi pandemije se združujemo, saj se ta ne more končati brez kolektivnega delovanja z brezpogojno predanostjo naši človečnosti. Cepivo je treba razdeliti vsem in povsod. Ne moremo počivati ali si resnično opomoči, dokler ne bo cepivo pravično porazdeljeno po vseh kotičkih sveta. Ne moremo si privoščiti, da nam naše poslanstvo ne bi uspelo, zato smo danes tukaj. Virus ne spoštuje meja in dostop do cepiva ne sme biti geografsko določen.”

“Ne smemo misliti, da smo dobro, ko toliko drugih trpi. V resnici, še posebej med pandemijo, ko kdorkoli trpi, trpimo vsi. Moramo gledati onkraj samega sebe z empatijo in sočutjem do tistih, ki jih poznamo in do tistih, ki jih ne poznamo. Dvigniti moramo celotno človeštvo in poskrbeti, da ne bomo nikogar pustili za sabo. To, kar bomo naredili v tem trenutku, se bo zapisalo v zgodovino in nocoj stojimo skupaj v solidarnosti skupaj z milijoni ljudi v Indiji, ki se borijo z uničujočim drugim valom," je zaključil.