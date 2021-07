Princ Harry se je že vrnil k žalujoči ženi

36-letni princ Harry se je po tednu dni, ki jih je preživel v Londonu, kamor je pripotoval zaradi slovesnosti od odkritju kipa svoje pokojne mame, princese Diane, že vrnil v Ameriko. V teh dneh, ko je bil ločen od svoje žene Meghan Markle in njunih otrok, dveletnega Archieja in dojenčice Lilibet, je Meghanino družino pretresla žalostna novica, poroča Hello Magazine. V 83. letu je umrl njen stric Michael Markle. Michael, ki je bil bolj znan po imenu Mike, je bil starejši brat Meghaninega očeta Thomasa in se je boril s Parkinsonovo boleznijo, poroča Sun.