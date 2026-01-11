Naslovnica
Tuja scena

Princ Harry se med obiskom v domovini verjetno ne bo sestal z očetom

London, 11. 01. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Kralj Karel III. in princ Harry

Zelo malo verjetno je, da se bo princ Harry med obiskom Londona, kamor bo iz ZDA odpotoval konec meseca, sestal tudi z očetom, poroča Page Six. Čeprav so tuji mediji po njunem zadnjem srečanju, ki je bilo lani, poročali, da naj bi se odnos med odtujenima očetom in sinom otoplil, pa očitno temu ni tako.

Princ Harry bo konec meseca odpotoval v domovino, kjer se bo znova pojavil na sodišču, kjer bije pravno bitko zoper Associated Newspapers (ANL). Kljub temu, da bi imel idealno priložnost, da se sestane z očetom, pa se to naj ne bi zgodilo, poročajo ameriški mediji, saj vojvoda sussekški še nima uradno potrjenega datuma, kdaj mora na sodišče, ker bo imel zelo natrpan urnik, pa ne bo imel časa za druge opravke ali obveznosti.

Princ Harry in kralj Karel III. se naj konec meseca ne bi sestala.
Princ Harry in kralj Karel III. se naj konec meseca ne bi sestala.
FOTO: Profimedia

Da se kralj z mlajšim sinom ne bo srečal, je za Page Six potrdil tudi vir iz palače, ki je razkril, da bo Karel III. takrat najverjetneje na uradnem obisku na Škotskem, kar je poročal tudi The Telegraph. Kot je za People povedal njihov vir, pa naj bi se monarh skušal izogniti vsemu, kar je povezano s pravnimi bitkami, ki jih v domovini bije Harry.

41-letnik je že štiri leta vpleten v pravni spor z medijsko družbo ANL, pod katero spadata tabloida Daily Mail in Mail on Sunday, v tožbi pa trdi, da so objavili informacije, ki so jih dobili na nezakonit način. ANL obtožbe zanika.

Preberi še Bodo družini princa Harryja vendarle povrnili policijsko varovanje?

Kralj in njegov mlajši sin sta se nazadnje srečala septembra 2025, pred tem pa se nista videla več kot leto dni. Njun odnos se je zelo ohladil, ko se je Harry s soprogo Meghan in sinom Archiejem leta 2020 preselil v ZDA in se odpovedal svoji vlogi v kraljevi družini. Zakonca sta se po selitvi razveselila še hčerke.

Vojvoda je po srečanju z očetom v izjavi za The Guardian dejal, da si želi, da bi lahko z družino več časa preživeli v Veliki Britaniji, njegova otroka pa bi tako lahko spoznala njegovo domovino.

Kljub temu, da se kralj s sinom tokrat ne bo srečal, pa naj bi to načrtovala že kmalu. Pred dnevi je Ravec-Kraljevi in VIP izvršni komite odločil, da bodo Harryju in njegovi družini povrnili pravico do policijskega varovanja, ko bo v domovini, ki so mu jo po selitvi odvzeli. Princ se je že leta boril za to in trdil, da ob obisku niso varni, zato sta Meghan in otroka raje ostajala v ZDA kot z njim pripotovala v Anglijo.

princ harry kralj karel III. obisk srečanje domovina oče sin

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nebel
11. 01. 2026 08.56
Mali res ni kader, ki bi potencialno vodil globaliste.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
