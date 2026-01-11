Princ Harry se med obiskom v domovini verjetno ne bo sestal z očetom

Princ Harry bo konec meseca odpotoval v domovino, kjer se bo znova pojavil na sodišču, kjer bije pravno bitko zoper Associated Newspapers (ANL). Kljub temu, da bi imel idealno priložnost, da se sestane z očetom, pa se to naj ne bi zgodilo, poročajo ameriški mediji, saj vojvoda sussekški še nima uradno potrjenega datuma, kdaj mora na sodišče, ker bo imel zelo natrpan urnik, pa ne bo imel časa za druge opravke ali obveznosti.

Princ Harry in kralj Karel III. se naj konec meseca ne bi sestala. FOTO: Profimedia

Da se kralj z mlajšim sinom ne bo srečal, je za Page Six potrdil tudi vir iz palače, ki je razkril, da bo Karel III. takrat najverjetneje na uradnem obisku na Škotskem, kar je poročal tudi The Telegraph. Kot je za People povedal njihov vir, pa naj bi se monarh skušal izogniti vsemu, kar je povezano s pravnimi bitkami, ki jih v domovini bije Harry. 41-letnik je že štiri leta vpleten v pravni spor z medijsko družbo ANL, pod katero spadata tabloida Daily Mail in Mail on Sunday, v tožbi pa trdi, da so objavili informacije, ki so jih dobili na nezakonit način. ANL obtožbe zanika.