Princ Harry se ni udeležil praznovanja kraljičinega rojstnega dne

Princ Harry, ki se je po letu dni znova vrnil v domovino in prestal snidenje s svojo družino, se je že vrnil k svoji visoko noseči ženi Meghan Markle in sinu Archiju. Kljub namigovanjem, da bi Harry utegnil potovanje zaradi kraljičinega rojstnega dne podaljšati, se to ni zgodilo. Na letalo je sedel kmalu po pogrebu princa Filipa. Po poročanju angleškega tabloida se je vrnil s komercialnim letom, takoj po pristanku pa se je odpravil na družinsko posestvo v Montecitu.