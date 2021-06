Princ Harry se ob vrnitvi v domovino ne bo srečal z očetom

"Fanta bosta skupaj stopila pred javnost iz spoštovanja do matere," je razkril nek drug vir, ki je dejal tudi, da bosta imela vsak svoj govor. "Med seboj nista izmenjala nobenih osebnih sporočil ali imela daljšega pogovora, poslala sta si zgolj informacije, ki so nujne," je dejal vir o bratih in njunem trenutnem odnosu. "Njun odnos je še zmeraj zelo okrnjen in ni pričakovati, da se bosta kmalu vrnila na prejšnjo točko ali da se bosta spet veliko družila," je še povedal vir.