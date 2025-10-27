Princ Harry se z družino že pripravlja na noč čarovnic

Meghan Markle je svojim sledilcem ponudila vpogled v svoje družinsko življenje. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila videoposnetek, v katerem pokaže svoja dva otroka, princa Archieja , princeso Lilibet in moža, princa Harryja , med obiskom bučnega nasada. "Vesela nedelja," je pripisala kolažu prisrčnih trenutkov.

Družina se tako že pripravlja na prihajajočo noč čarovnic, izbirali so si buče, jih izrezljali in se podali na pot skozi labirint. Zakonca sicer svoja otroka skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, vsake toliko časa pa ponudita vpogled v zasebno življenje, a pri tem pazita, da se njunih potomcev še vedno ne vidi v celoti.