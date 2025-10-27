Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Princ Harry se z družino že pripravlja na noč čarovnic

Los Angeles, 27. 10. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Princ Harry in Meghan Markle sta svoja otroka, princa Archieja in princeso Lilibet, popeljala v bučni nasad. Družina je uživala v rezljanju buč in preživljanju skupnega časa. Družina, ki živi v Kaliforniji, je tako že pripravljena na prihajajočo noč čarovnic.

Meghan Markle je svojim sledilcem ponudila vpogled v svoje družinsko življenje. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila videoposnetek, v katerem pokaže svoja dva otroka, princa Archieja, princeso Lilibet in moža, princa Harryja, med obiskom bučnega nasada. "Vesela nedelja," je pripisala kolažu prisrčnih trenutkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina se tako že pripravlja na prihajajočo noč čarovnic, izbirali so si buče, jih izrezljali in se podali na pot skozi labirint. Zakonca sicer svoja otroka skrbno skrivata pred radovednimi očmi javnosti, vsake toliko časa pa ponudita vpogled v zasebno življenje, a pri tem pazita, da se njunih potomcev še vedno ne vidi v celoti.

Meghan Markle princ Harry kraljeva družina princ Archie princesa Lilibet
Naslednji članek

Broadwajska zvezdnica šaljivo nad gledalce, ki šumijo s prigrizki

SORODNI ČLANKI

Princ Harry in Meghan na črni preprogi: Harry je ni izpustil niti za sekundo

Se princ Harry z družino vrača v domovino?

Princ Harry: Moja vest je čista, nisem pral umazanega perila

Princ Harry nenapovedano obiskal Ukrajino

Princ Harry po srečanju z očetom dejal, da se kralj počuti odlično

Princ Harry se je prvič po več kot letu dni srečal z očetom

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smo druga Švica
27. 10. 2025 12.28
+2
V Britanji bodo pa imeli kmalu za drzavni praznik bajram.
ODGOVORI
2 0
bu?e24 1
27. 10. 2025 12.43
Karma je to ,so delil njihove države kot poli salamo ,zdej jih pa majo ,
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306