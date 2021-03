Princ Harry si je našel službo

Vojvoda Susseški bo po besedah izvršnega direktorja podjetja Alexija Robichauxa razširil svoje delo, ki ga opravlja že leta. To je zavzemanje za to, da se več pozornosti nameni preventivi na področju duševnega zdravja in človeškega potenciala po vsem svetu.

Harry je ob tem v blogu na spletni strani podjetja izrazil navdušenje, da se jim lahko pridruži. "V desetletju delovanja v vojski sem se naučil, da je treba poleg fizične odpornosti graditi tudi duševno," je poudaril.

"Trdno verjamem, da osredotočanje na naše duševno zdravje odpira potencial in priložnost, za katera nismo nikoli vedeli, da ju imamo v sebi," je dodal princ, ki je tudi sam sodeloval v programu start-upa.

"Pri samooptimizaciji ne gre za popravljanje nečesa, kar je pokvarjeno," je še poudaril v zapisu."Gre za razvijanje v svojo najboljšo različico, ne glede na to, kaj nam življenje prinese," je zapisal.

Platforma podjetja BetterUp, ustanovljenega leta 2013, združuje behavioristično znanost, umetno inteligenco in treninge ljudi, da bi optimizirali osebnostno rast in profesionalni razvoj. Ima več kot 270 zaposlenih in mrežo okoli 2000 trenerjev. Med drugim svetuje ameriški vesoljski agenciji Nasa ter podjetjem Mars, Snap in Warner Media.

Princ Harry si je tako našel novo delo, potem ko je lani skupaj s ženo Meghan Markle opustil kraljeve dolžnosti in se preselil v ZDA. V javnosti je sredi meseca močno odmeval njun intervju z Oprah Winfrey, v katerem sta razkrila številne podrobnosti svojega življenja na britanskem dvoru, mnoge so šokirale javnost. Meghan je med drugim v intervjuju povedala, da je med njeno nosečnostjo neimenovani predstavnik Buckinghamske palače ugibal, kako temna bo koža njunega otroka.