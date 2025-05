Princ Harry si želi sprave: Oče se z mano ne pogovarja več

OGLAS

Princ Harry se želi pobotati z očetom in bratovo družino. V novem intervjuju za BBC je mlajši kraljev sin dejal, da se oče z njim zaradi sodne bitke glede varovanja ne pogovarja več, a se sam noče več prepirati z njim, saj ne ve, koliko časa je Charlesu še ostalo. Kot je znano, 76-letni monarh bije bitko z rakom, podrobnosti njegove bolezni pa javnosti niso znane.

Princ Harry FOTO: Profimedia icon-expand

Harry je sicer izgubil bitko glede varovanja, na vprašanja pa je odgovarjal v Kaliforniji, kamor se je z družino preselil pred petimi leti. Buckinghamska palača je po odločitvi sodišča v izjavi sporočila: "Te težave smo večkrat naslovili in natančno preučili, vedno znova pa smo prišli do enakega zaključka."

A princ vztraja, da varovanje njegove družine ni zadostno: "Ne vidim možnosti, da bi svojo ženo in otroka pripeljal nazaj v Združeno kraljestvo. Med menoj in nekaterimi člani moje družine je bilo toliko nestrinjanja." Kljub temu jim je oprostil, je še dodal. "Želim si sprave s svojo družino. Nima smisla, da bi se še naprej prepirali, saj je življenje dragoceno," je priznal Harry, ki je dodal, da je bilo nestrinjanje z varovanjem vedno točka spora.

Da je sodno bitko izgubil, je po njegovem mnenju tipična poteza kraljeve družine, ki je vplivala na odločitev sodišča, sam pa se ob tem počuti, kot da so ga pustili na cedilu. "Očeta nisem nikoli prosil, naj posreduje. Prosil sem ga, naj se umakne, da lahko strokovnjaki delajo svoje delo. Uničen sem, ne toliko zaradi same odločitve sodišča, ampak nad ljudmi, ki so delovali v zakulisju in menijo, da je tako prav. Je to za njih zmaga? Verjamem, da obstajajo takšni, ki mi želijo slabo in vidijo vse skupaj kot svojo zmago," je dejal Harry.

Poudaril je, da odločitev glede varovanja nanj vpliva vsak dan znova, saj se lahko v svojo domovino varno vrne le takrat, ko ga povabi kraljeva družina, ki mu s povabilom zagotovi dodatno varovanje. Spremembe glede varovanja pa so vplivale tudi na njegovo soporogo in otroka. "Vsi so leta 2020 vedeli, da smo izpostavljeni nevarnosti, s tem pa so upali, da si bom premislil glede svoje odločitve. Ko so spoznali, da se to ne bo zgodilo, zakaj si niso premislili in nas obvarovali? Vlada, kraljeva hiša, moj oče, družina-kljub nestrinjanju, ali nas nočete obvarovati?" je nadaljeval princ.

"Rad imam svojo državo in težko mi je, ker moja otroka ne bosta poznala moje domovine," je povedal Harry in dodal, da se v novo sodno bitko glede varovanja ne bo spustil. "Želim si, da bi mi to kdo prej povedal," je odkrito priznal in dodal, da je celotna zadeva družinski spor. Odločitev sodišča ga je presenetila, še bolj pa dejstvo, da je bil eden od odločevalcev oseba, ki je zastopala kraljevo hišo, zato se sprašuje, kaj je motiv v ozadju in kako je sploh mogoče, da so ga vključili v razpravo.