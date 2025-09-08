Svetli način
Tuja scena

Prijatelj princa Harryja: Svojo družino želi pripeljati nazaj v domovino

London, 08. 09. 2025 13.08 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
E.K.
Prijatelj princa Harryja je za medije potrdil, da si vojvoda susseški še vedno želi pripeljati svojo družino nazaj v domovino. Želi si, da bi njegovi otroci spoznali svoje sorodnike, menda pa bi tudi sam rad pogosteje obiskal Združeno kraljestvo.

Princ Harry si svojo družino še vedno želi pripeljati nazaj v domovino. "Ni obupal nad tem, da bi svojo družino pripeljal nazaj v Združeno kraljestvo," je v soboto za Sunday Times povedal Harryjev prijatelj in dodal: "Želi svojim otrokom pokazati, kje je odraščal. Želi, da bi tukaj spoznali svojo družino. Resnično bi se rad veliko pogosteje vračal v Združeno kraljestvo."

Princ Harry
Princ Harry FOTO: Profimedia

Vojvoda susseški ni Velike Britanije skupaj z ženo Meghan Markle in otrokoma, šestletnim princem Archiejem in štiriletno princeso Lilibet, obiskal od leta 2022,  ko so praznovali platinasti jubilej pokojne kraljice Elizabete II.. Zakonca sta se skupaj v domovini nazadnje mudila septembra istega leta, ko sta se udeležila kraljičinega pogreba.

Britanska vlada princu Harryju odvzela javno financirano varovanje

Velik udarec za princa je bila odločitev britanske vlade, da mu odvzame javno financirano varovanje, potem ko je odstopil od dolžnosti kraljeve družine in se preselil v ZDA. "Ne morem si predstavljati sveta, v katerem bi ženo in otroke na tej točki pripeljal nazaj v Združeno kraljestvo," je maja povedal za BBC. Viri zdaj zatrjujejo, da naj bi drugorojenec kralja Karla III. obžaloval javno bitko s sodišči, ki naj bi ga menda stala skoraj milijon evrov. 

Preberi še Kralj Karel III. o zdravljenju raka: Počutim se bolje, to je le ena od teh stvari

Ta teden naj bi Harry obiskal Združeno kraljestvo in se udeležil podelitve nagrad WellChild, njegov obisk pa naj bi bil menda prekratek za srečanje z očetom. 76-letni monarh svojega sina ni videl vse od februarja 2024, ko je Harry odletel v London na 30-minutni sestanek z očetom, potem ko mu je ta sporočil, da se bori z rakom. 

"Ne vem, koliko časa bo še živel moj oče. Zaradi teh varnostnih zadev noče govoriti z mano ... Seveda mi nekateri člani moje družine ne bodo nikoli odpustili, da sem napisal knjigo. Seveda mi ne bodo nikoli odpustili veliko stvari. Ampak rad bi se pobotal s svojo družino," je princ Harry v preteklosti dejal za BBC.

Harryjeva uspešnica spominov iz leta 2023, Spare, je razkrila njegov napet odnos z očetom in bratom, princem Williamom.

Princ Harry Kralj Karel III. Kraljeva družina Združeno kraljestvo Meghan Markle
Priljubljena igralka na rdeči preprogi razkrila, da je noseča

