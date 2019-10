Princ Harry: smrt matere je kot rana, ki se je zagnojila

Kot smo že pisali, bosta Meghan Marklein princ Harry svojo desetdnevno turnejo po Južni Afriki strnila v dokumentarni film Harry & Meghan: An African Journey, v katerem bo za nekaj trenutkov nastopil tudi njun sin Archie, ki je bil na potovanju star le štiri mesece.

Dokumentni film pa bo pokazal tudi to, da Harry še vedno ni prebolel materine smrti – ko je umrla princesa Diana, je imel Harry komaj 12 let. Ko ga je novinar vprašal, ali je princ našel mir glede tega, je dejal, da ne ter dodal, da je smrt matere kot rana, ki se je zagnojila: "Biti član te družine, biti v tej vlogi, v tej službi ... Vsak dan, ko vidim kamero, vsakič, ko slišim zvok fotoaparata, vsakič, ko vidim bliskavico ... Vse to me vrne nazaj, tako da v tem pogledu je to najslabši opomnik njenega življenja v nasprotju z najboljšim."

Princ Harry, njegova soproga Meghan Markle in njun štirimesečni sinček Archie so se tako v spomin na pokojno princeso septembra odpravili na 10-dnevno turnejo po Južni Afriki, kjer je bila pred 22 leti tudi Harryjeva mama: "Zdaj, ko sem zdaj tu, 22 let kasneje, bom poskušal dokončati, kar je začela, neverjetno čustveno je to, a vse, kar počnem, me spominja nanjo," je pojasnil princ: "Ampak, kot sem že rekel, ponavadi se zaradi vloge, službe in vrste pritiskov, ki so s tem povezani, spominjam na slabe stvari."