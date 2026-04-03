Tuja scena

Princ Harry svojega sina Archija učil smučanja

Montecito, 03. 04. 2026 21.11

K.A.
princ harry

Čeprav smo že aprila, nekateri znani obrazi še vedno najdejo motivacijo za vijuganje po belih strminah. Princ Harry in Meghan Markle trenutno z družino uživata na snegu, prve smučarske zavoje pa je že usvojil tudi njun šestletni sin Archie. Ponosna mama je na Instagramu namreč delila posnetek svojih dveh fantov, kako drvita po smučišču.

Medtem ko se aprila nekateri že spogledujejo z morjem in odštevajo do poletja, ljubitelji snega radi izkoriščajo zadnje dni za vijuganje po belih strminah. In med slednje očitno sodita tudi princ Harry in njegova Meghan Markle, ki z družino trenutno uživata na snegu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila posnetek, iz katerega je razvidno, da tudi njun šestletni sin Archie že obvlada smučanje. Kot je razkrila z opisom, se je mladenič ravno dobro naučil prve zavoje, njegov učitelj pa je bil kar njegov oče Harry. "Moja fanta. Archie se hitro uči. Tako sem ponosna," je zapisala ob videu, ki je raznežil številne oboževalce.

Vojvodinja je namreč znana po tem, da ne deli pogosto utrinkov svojega zasebnega življenja, predvsem svojih otrok, a v zadnjem času se zdi, da z objavami sina in hčerke bolj pritegne zanimanje javnosti. V času valentinovega je tako delila fotografijo svojega moža, ki v naročju drži njuno hčerko Lilibet, na njej pa je bil takrat izjemnoma viden obraz štiriletne deklice, ki jo zakonca sicer skrbno varujeta pred javnostjo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Meghan Markle princ Harry princ Archie smučanje Montecito kraljeva družina Instagram
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
04. 04. 2026 14.51
Ga (JE) učil!!!!!!!!!!!!!
Eliza Dupre
04. 04. 2026 08.34
Nova slika za več zasebnosti. Saj je to njuna mantra, a ne?
