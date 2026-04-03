Princ Harry svojega sina Archija učil smučanja

Medtem ko se aprila nekateri že spogledujejo z morjem in odštevajo do poletja, ljubitelji snega radi izkoriščajo zadnje dni za vijuganje po belih strminah. In med slednje očitno sodita tudi princ Harry in njegova Meghan Markle, ki z družino trenutno uživata na snegu.
Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila posnetek, iz katerega je razvidno, da tudi njun šestletni sin Archie že obvlada smučanje. Kot je razkrila z opisom, se je mladenič ravno dobro naučil prve zavoje, njegov učitelj pa je bil kar njegov oče Harry. "Moja fanta. Archie se hitro uči. Tako sem ponosna," je zapisala ob videu, ki je raznežil številne oboževalce.
Vojvodinja je namreč znana po tem, da ne deli pogosto utrinkov svojega zasebnega življenja, predvsem svojih otrok, a v zadnjem času se zdi, da z objavami sina in hčerke bolj pritegne zanimanje javnosti. V času valentinovega je tako delila fotografijo svojega moža, ki v naročju drži njuno hčerko Lilibet, na njej pa je bil takrat izjemnoma viden obraz štiriletne deklice, ki jo zakonca sicer skrbno varujeta pred javnostjo.
