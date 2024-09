Princ Harry svojo serijo napovedal na dan, ko se je oglasila Kate

Družini sprtih princev Williama in Harryja , ki sta pred kratkim na stričevem pogrebu v Angliji ignorirala drug drugega, sta v zelo različnem položaju. Pa ne samo zato, ker se je morala Williamova družina soočiti z boleznijo princese Catherine . "Mislim, da je zelo močna, da je bila družina kot celota zelo močna in da ji je bil William v veliko oporo," je povedala ena od Britank. Tudi Harryjeva družina je videti zelo močna, čeprav jo britanski desničarski mediji, ki Meghan nikoli niso sprejeli kot članico kraljeve družine, radi razdirajo.

Med nedavnim obiskom v Kolumbiji je Meghan Markle opozorila na enega od svojih talentov, in sicer znanje španščine. "Rada bi začela v španščini ... Ker sva z možem v vaši državi in ker čutim ta objem Kolumbije. In to je neverjetno," je takrat dejala Meghan. Harry je medtem požel kritiko, ker je enega od svojih talentov, igranje pola, nekakšnega hokeja na konjih in travi, izkoristil za novo televizijsko serijo, v kateri obljublja 'vpogled v poklicni svet pola, kakršnega še ni bilo'.