Princ Harry: Tam je brez nje sedaj osamljen kraj

Princ Harry je skupaj z ženo Meghan Markle pozdravil množico ljudi, ki se je zbrala pred gradom Windsor. Najprej sta s princem Williamom in Kate Middleton zakorakala proti ograji, kjer je bilo položeno cvetje in druga darila, s katerimi so se ljudje poklonili pokojni monarhiji Elizabeti II., nato pa sta se pridružila zbrani množici in se z njimi rokovala ter izmenjala nekaj besed.

"Tam je brez nje sedaj osamljen kraj. V vsaki sobi, kjer je bila, si začutil njeno prisotnost," je princ Harry o življenju na gradu Windsor po smrti svoje babice dejal žalujočim, poroča britanski The Sun. Nekaj podrobnosti iz kraljeve družine je razkrila tudi princesa Walesa, ki je množici povedala, kako jo je potolažil njen najmlajši sin. "Moj mali Louis, to je tako ljubko. Dejal je: Mamica, ne skrbi, ker je ona sedaj s pradedkom." Princ Filip, ki je bil z Elizabeto II. poročen kar 73 let, je umrl lani aprila v 100. letu starosti.