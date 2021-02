Princ Harry: V Meghan sem se zaljubil na drugem zmenku

Voditelj James Corden je v novi epizodi The Late Late Show gostil princa Harryja, za nekaj trenutkov pa se je v oddaji pojavila tudi njegova izbranka Meghan Markle. Kraljeva zakonca sta pred kratkim sporočila, da se v Buckinghamsko palačo ne bosta vrnila kot vidna člana kraljeve družine, in to je bilo tudi eno od vprašanj voditelja. "Nikoli nisva stopila stran, le naredila sva korak nazaj, namesto da bi stopila korak naprej," pojasnjuje Harry. "Živela sva v zelo težkem okolju, kar je opazilo veliko ljudi. Vsi vemo, kakšen je britanski tisk, in to je uničilo moje duševno zdravje. Živela sva v strupenem okolju. Naredil sem to, kar bi naredil vsak mož in oče, zato sem družino odpeljal stran."