Tuja scena

Princ Harry: Vedno bom del kraljeve družine

26. 04. 2026 10.30

E.K.
Princ Harry

Kljub odhodu iz kraljevih vrst pred šestimi leti princ Harry vztraja pri svojem poreklu. Med obiskom humanitarne misije v Ukrajini je poudaril, da ostaja del družine in nadaljuje z opravljanjem dela, za katerega meni, da je bil zanj rojen.

Šest let po tem, ko je opustil svoje kraljeve dolžnosti, princ Harry kljub vsej družinski drami ne zanika svojega porekla. 41-letnega sina kralja Karla III. so med obiskom Ukrajine med intervjujem za ITV vprašali, ali se prepozna v opisu, da ni več član kraljeve družine, ki opravlja uradne kraljeve dolžnosti. Princ je brez oklevanja odgovoril: "Ne. Vedno bom del kraljeve družine."

Princ Harry v Ukrajini
FOTO: Profimedia

"Še vedno delam stvari, za katere sem bil rojen," je nadaljeval in dodal: "V tem uživam. Rad hodim na takšne obiske, podpiram ljudi, ki sem jih spoznal, in upam, da opozorim na teme, ki zaradi drugih novic pogosto hitro izginejo iz medijev."

Princ Harry je v mestu blizu Buče obiskal humanitarno organizacijo HALO, ki se ukvarja z odstranjevanjem min, in si ogledal najnovejšo digitalno tehnologijo za razminiranje. Njegova mama, princesa Diana, je leta 1997 v Angoli z isto organizacijo hodila skozi minsko polje in s tem močno opozorila svet na problem protipehotnih min ter potrebo po njihovi prepovedi.

Princ Harry se je s svojo soprogo Meghan Markle januarja 2020 odločil, da se umikata kot vidnejša člana britanske kraljeve družine. "Nameravava se posloviti kot 'senior' člana kraljeve družine in začeti delati v smeri, da postaneva finančno neodvisna. Z vašo spodbudo, zlasti v zadnjih nekaj letih, se počutiva pripravljena narediti to prilagoditev. Zdaj želiva uravnotežiti najin čas v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki," sta nadaljevala in dodala, da bosta medtem še vedno popolnoma podpirala tedanjo kraljico Elizabeto II., ki je kmalu zatem sklicala sestanek, na katerem je določila enoletno prehodno obdobje, v katerem naj bi Harry in Meghan dokončno uredila svojo novo življenjsko pot. 

Leto kasneje je bilo potrjeno, da se vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta se leta 2020 preselila v Kalifornijo, ne bosta vrnila h kraljevim dolžnostim. Takrat je njegova babica, kraljica jasno povedala, da možnost "napol notri, napol zunaj" ne pride v poštev, saj mora obstajati jasna meja med uradnimi kraljevimi dolžnostmi in zasebnim delom, ki prinaša zaslužek. Zakonca pa sta na to gledala drugače; po njunem mnenju služenje ljudem ni vezano samo na kraljevo institucijo, ampak se lahko nadaljuje tudi neodvisno. "Služenje je univerzalno," sta poudarila.

Srečna v Španiji, a pogreša ZDA: Česar ni v Evropi, je dobra mehiška hrana

mijam75
26. 04. 2026 11.03
Ta pa tudi ne ve, kaj bi rad... En dan bi šel proč od kraljeve družine in postal samostojen, drug dan bi še vedno delal za njih.... En dan se umikajo, ker želijo živeti v zasebnosti in ne kot v "fish bowl" vsem na ogled, kot je on opisal svoje življenje, drug dan pa objavljajo neke posnetke iz porodne sobe.... Zgleda življenje v ameriki ni tako super, če ti ni za delat in nisi sposoben za kakšne donosne posle...
aljoteam
26. 04. 2026 10.56
Dolgočasni ste z sto družino, zeh.
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
