Princ Harry: Vedno bom del kraljeve družine

Šest let po tem, ko je opustil svoje kraljeve dolžnosti, princ Harry kljub vsej družinski drami ne zanika svojega porekla. 41-letnega sina kralja Karla III. so med obiskom Ukrajine med intervjujem za ITV vprašali, ali se prepozna v opisu, da ni več član kraljeve družine, ki opravlja uradne kraljeve dolžnosti. Princ je brez oklevanja odgovoril: "Ne. Vedno bom del kraljeve družine."

"Še vedno delam stvari, za katere sem bil rojen," je nadaljeval in dodal: "V tem uživam. Rad hodim na takšne obiske, podpiram ljudi, ki sem jih spoznal, in upam, da opozorim na teme, ki zaradi drugih novic pogosto hitro izginejo iz medijev."

Princ Harry je v mestu blizu Buče obiskal humanitarno organizacijo HALO, ki se ukvarja z odstranjevanjem min, in si ogledal najnovejšo digitalno tehnologijo za razminiranje. Njegova mama, princesa Diana, je leta 1997 v Angoli z isto organizacijo hodila skozi minsko polje in s tem močno opozorila svet na problem protipehotnih min ter potrebo po njihovi prepovedi.

Princ Harry se je s svojo soprogo Meghan Markle januarja 2020 odločil, da se umikata kot vidnejša člana britanske kraljeve družine. "Nameravava se posloviti kot 'senior' člana kraljeve družine in začeti delati v smeri, da postaneva finančno neodvisna. Z vašo spodbudo, zlasti v zadnjih nekaj letih, se počutiva pripravljena narediti to prilagoditev. Zdaj želiva uravnotežiti najin čas v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki," sta nadaljevala in dodala, da bosta medtem še vedno popolnoma podpirala tedanjo kraljico Elizabeto II., ki je kmalu zatem sklicala sestanek, na katerem je določila enoletno prehodno obdobje, v katerem naj bi Harry in Meghan dokončno uredila svojo novo življenjsko pot.

Leto kasneje je bilo potrjeno, da se vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta se leta 2020 preselila v Kalifornijo, ne bosta vrnila h kraljevim dolžnostim. Takrat je njegova babica, kraljica jasno povedala, da možnost "napol notri, napol zunaj" ne pride v poštev, saj mora obstajati jasna meja med uradnimi kraljevimi dolžnostmi in zasebnim delom, ki prinaša zaslužek. Zakonca pa sta na to gledala drugače; po njunem mnenju služenje ljudem ni vezano samo na kraljevo institucijo, ampak se lahko nadaljuje tudi neodvisno. "Služenje je univerzalno," sta poudarila.