Princ Harry: Velika Britanija je moj dom, z Meghan sva bila prisiljena oditi

"Združeno kraljestvo je osrednjega pomena za dediščino mojih otrok in kraj, za katerega želim, da se počutijo kot doma, tako kot tam, kjer trenutno živijo v ZDA. To se ne more zgoditi, če jih ni mogoče zaščititi, ko so na ozemlju Združenega kraljestva," je še zapisano v izjavi.

Harry je trdil, da bi spravil svojo ženo "v nevarnost" in sebi naredil škodo, če jima ne bi zagotovili ustrezne zaščite. 39-letnik je zatrdil še, da sta bila z Meghan prisiljena zapustiti Združeno kraljestvo: "Z veliko žalostjo za oba sva bila z ženo prisiljena odstopiti od te vloge in leta 2020 zapustiti državo."

Od januarja 2020 se je zdelo, kot da je bil njegov in ženin odhod iz kraljevega življenja skupna odločitev – ne odločitev, ki jima je bila 'izsiljena'. "Odločitve, ki sem jo sprejel, da se z ženo umakneva, nisem sprejel zlahka," je takrat dejal princ na dobrodelni prireditvi v Londonu in dodal: "Bilo je toliko mesecev pogovorov po toliko letih izzivov. In vem, da mi ni vedno uspelo, toda kar zadeva to, res ni bilo druge možnosti."