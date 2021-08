Princ Harry vojakom v Afganistanu: Podpirajte se

Situacija v Afganistanu se je dotaknila princa Harryja, ki je v času služenja britanski vojski državo tudi sam obiskal. V izjavi za javnost je preko svoje organizacije, ki nudi pomoč ranjenim veteranom, sporočil širši vojaški skupnosti, naj si med seboj pomagajo in se podpirajo.

icon-expand Princ Harry FOTO: AP

Po tem, ko so talibani v Afganistanu prevzeli oblast, je princ Harry v skupni izjavi za javnosti z Dominicom Reidom spodbudil vojaške veterane, da si v teh težkih razmerah nudijo podporo. Reid je izvršni direktor Invictus Games, tekmovanja za ranjene vojake in veterane, ki se odvija pod okriljem princa. "To kar se dogaja v Afganistanu odmeva v mednarodni skupnosti Invictus. Številne sodelujoče države in tekmovalce v družini Invictus Games povezuje skupna izkušnja služenja v Afganistanu v zadnjih dveh desetletjih, nekaj let pa smo skupaj tekmovali z ekipo Invictus Games Afghanistan. Spodbujamo vse znotraj Invictus skupnosti in širšo vojaško skupnost, da se obrnete drug na drugega in se podirate," je zapisano v izjavi za javnost, objavljeni na Twitterjevem profilu fundacije Invictus Games.

Vojvoda Susseški je v britanski vojski služil deset let, v tem času pa je bil dvakrat napoten v Afganistan. Leta 2014 je ustanovila igre Invictus, s katerimi želi izkoristiti moč športa, za hitrejšo okrevanje, podporo rehabilitaciji in ustvarjanja širšega razumevanja in spoštovanja tistih, ki služijo državi.