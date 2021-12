Princ Harry spodbuja ljudi, naj dajo odpoved, če jih služba ne osrečuje

Princ Harry ima zagotovo prav, da je delo, ki človeka ne osrečuje, velik napor in povzroča duševno stisko. Princ zato daje nasvet, naj ljudje v takih primerih dajo odpoved in se posvetijo duševnemu zdravju. Čeprav predlog najverjetneje ni najbolj praktičen, mu je na družbenih omrežjih pritrdilo kar nekaj oboževalcev.

Princ Harry je v intervjuju za revijo Fast Company pred kratkim dejal, da izguba službe med pandemijo ni nujno slaba stvar. 37-letni princ je namreč prepričan, da je delo, ki človeka ne osrečuje, velika obremenitev za duševno zdravje, takim ljudem pa svetuje, naj čim prej poiščejo boljšo alternativo oziroma zamenjajo službo.

icon-expand Princ Harry FOTO: AP

"Z večjim samozavedanjem pride tudi potreba po spremembi," je prepričan Harry, ki se je z ženo Meghan februarja odločil, da ne bo več opravljal kraljevih dolžnostih, ki pritičejo njegovi družini in statusu. Princ se sedaj posveča startup podjetju BetterUp, ki se osredotoča na duševno zdravje. "Mnogo ljudi po vsem svetu je obtičalo v službah, ki jih niso veselile, sedaj pa na prvo mesto postavljajo svoje duševno zdravje in srečo. To bi morali slaviti," je povedal Harry.

Dodal je, da so množice ljudi, ki so med pandemijo dali odpoved v službi, sprožile prepotrebno spremembo v družbi. "Čeprav se na prvi pogled zdi, da sta zadnji dve leti na površje naplavili množico težav, so te v naši družbi obstajale že nekaj časa. Smo šele na začetku zavedanja o pomembnosti duševnega zdravja," je dejal princ. "To delo ni bilo še nikoli tako pomembno, saj so ljudje sedaj končno pripravljeni prisluhniti, pomembni komponenti pa sta ozaveščanje o tej tematiki in nadgrajevanje pogovora," je še prepričan Harry.