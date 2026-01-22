Naslovnica
Tuja scena

Princ Harry vztraja, da je bilo ženino življenje v palači 'prava beda'.

London, 22. 01. 2026 14.04 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Princ Harry sodeluje v tožbi zoper angleške tabloide.

Princ Harry je pred dnevi odpotoval v London, kjer v tožbi skupaj z nekaterimi drugimi zvezdniškimi imeni tabloid Daily Mail in njegovega založnika obtožuje kršenja pravice do zasebnosti. Med pričanjem je omenil tudi svojo soprogo in dejal, da je bilo njeno življenje v palači 'prava beda'.

Čustveni princ Harry je sedel na klop za priče, kjer je opisal, kako mu je tabloid Daily Mail in njegovo poročanje zagrenilo ter otežilo življenje. Ob tem je omenil tudi svojo soprogo Meghan Markle, s katero sta se pred leti iz Velike Britanije preselila v Kalifornijo, njeno izkušnjo življenja v Angliji in palači pa označil za 'pravo bedo'.

Princ Harry je znova na sodišču.
Princ Harry je znova na sodišču.
FOTO: Profimedia

Harryja je najprej zaslišal zagovornik založniške hiše Associated Newspapers Limited (ANL), ki je lastnica tabloida Daily Mail, nato pa še njegov odvetnik, David Sherborne. Ta ga je na koncu vprašal, kako se zaradi sojenja počuti, vojvoda Sussekški pa je odgovoril: "Narobe je, da moramo znova skozi vse to, čeprav smo si želeli le opravičila in da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. To je grozljiva izkušnja."

Preberi še Princ Harry znova na sodišču v Londonu

 "Še naprej me preganjajo. Življenje moje žene so spremenili v pravo bedo," je med zadrževanjem solza povedal 41-letnik. Dodal je, da novo sojenje obuja travmatično izkušnjo, s katero se zdi, da se ponavlja preteklost. "Nikoli nisem verjel, da je moje življenje vsem na voljo in je lahko na prodaj," je dejal in ob tem poudaril, da se zdi ogabno, da nima nobene pravice do zasebnosti.

Princ Harry sodeluje v tožbi zoper angleške tabloide.
Princ Harry sodeluje v tožbi zoper angleške tabloide.
FOTO: Profimedia

Kot je poročal Independent, je Harry spregovoril tudi o svojem nekdanjem dekletu Chelsy Davy, na katero naj bi poročanje o njej prav tako imelo negativen vpliv. Odvetnik ANL-ja je ob tem opozoril, da so mediji za njegovo zvezo izvedeli od virov iz Bocvane, kjer naj bi princ govoril o takratnem dekletu, 41-letnik pa je njegove trditve zanikal in dejal, da je bolj verjetno, da so za zvezo izvedeli tako, da so poslušali njegova glasovna sporočila ali sledili kakšni drugi komunikaciji.

Preberi še Princ Harry se med obiskom v domovini verjetno ne bo sestal z očetom

Po Harryjevem pričanju je njegov tiskovni predstavnik za Page Six povedal: "Današnje navzkrižno zaslišanje je razkrilo, kaj je slaba stran tega: začeli so z resnim tonom, a med njegovim pričanjem čisto popustili. Komaj so čakali, da zaključi in ga po le dveh urah spustili. Izognili so se desetim od 14 njegovih člankov." Tudi princ je podal kratko izjavo, v kateri je povedal: "Danes smo Mail Group spomnili, komu sodijo in zakaj."

Razlagalnik

Princ Harry, polno ime Henry Charles Albert David, je mlajši sin kralja Karla III. in pokojne princese Diane. Je vojvoda Susseški in peti v vrsti za britanski prestol. Po poroki z Meghan Markle sta se leta 2020 umaknila z najvišjih položajev v kraljevi družini in se preselila v Kalifornijo, kjer živita s svojima otrokoma.

Associated Newspapers Limited (ANL) je britansko podjetje, ki je v lasti Daily Mail and General Trust (DMGT). Podjetje je založnik več znanih britanskih časopisov in tabloidov, med katerimi so najbolj znani Daily Mail, The Mail on Sunday in Metro. ANL je pogosto vpleten v sodne spore glede poročanja medijev in vprašanj zasebnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
princ harry meghan markle palača sojenje

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
22. 01. 2026 15.51
dajte tega brihtina ze odlepit iz cuclja pa naj se znajde kakor ve in zna ....z lakirano sta na cesti v pol leta
Odgovori
+1
1 0
sandi101
22. 01. 2026 15.48
Polne riti vsega...
Odgovori
+4
4 0
kala 09
22. 01. 2026 15.34
Ja tako je hotela,kaj sedaj jamra.
Odgovori
+5
5 0
Perivnik
22. 01. 2026 15.29
Najprej se je silila tja, potem ji je bilo hudo, potem je šla, .... Vse za denar in njen marketing, ki ji prav tako prinaša denar.
Odgovori
+7
7 0
ho?emVšolo
22. 01. 2026 15.13
Harry ni več princ! To je uradno!! Pika!!!
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
