Princ Harry vztraja, da je bilo ženino življenje v palači 'prava beda'.

Čustveni princ Harry je sedel na klop za priče, kjer je opisal, kako mu je tabloid Daily Mail in njegovo poročanje zagrenilo ter otežilo življenje. Ob tem je omenil tudi svojo soprogo Meghan Markle, s katero sta se pred leti iz Velike Britanije preselila v Kalifornijo, njeno izkušnjo življenja v Angliji in palači pa označil za 'pravo bedo'.

Princ Harry je znova na sodišču. FOTO: Profimedia

Harryja je najprej zaslišal zagovornik založniške hiše Associated Newspapers Limited (ANL), ki je lastnica tabloida Daily Mail, nato pa še njegov odvetnik, David Sherborne. Ta ga je na koncu vprašal, kako se zaradi sojenja počuti, vojvoda Sussekški pa je odgovoril: "Narobe je, da moramo znova skozi vse to, čeprav smo si želeli le opravičila in da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. To je grozljiva izkušnja."

"Še naprej me preganjajo. Življenje moje žene so spremenili v pravo bedo," je med zadrževanjem solza povedal 41-letnik. Dodal je, da novo sojenje obuja travmatično izkušnjo, s katero se zdi, da se ponavlja preteklost. "Nikoli nisem verjel, da je moje življenje vsem na voljo in je lahko na prodaj," je dejal in ob tem poudaril, da se zdi ogabno, da nima nobene pravice do zasebnosti.

Princ Harry sodeluje v tožbi zoper angleške tabloide. FOTO: Profimedia

Kot je poročal Independent, je Harry spregovoril tudi o svojem nekdanjem dekletu Chelsy Davy, na katero naj bi poročanje o njej prav tako imelo negativen vpliv. Odvetnik ANL-ja je ob tem opozoril, da so mediji za njegovo zvezo izvedeli od virov iz Bocvane, kjer naj bi princ govoril o takratnem dekletu, 41-letnik pa je njegove trditve zanikal in dejal, da je bolj verjetno, da so za zvezo izvedeli tako, da so poslušali njegova glasovna sporočila ali sledili kakšni drugi komunikaciji.

Po Harryjevem pričanju je njegov tiskovni predstavnik za Page Six povedal: "Današnje navzkrižno zaslišanje je razkrilo, kaj je slaba stran tega: začeli so z resnim tonom, a med njegovim pričanjem čisto popustili. Komaj so čakali, da zaključi in ga po le dveh urah spustili. Izognili so se desetim od 14 njegovih člankov." Tudi princ je podal kratko izjavo, v kateri je povedal: "Danes smo Mail Group spomnili, komu sodijo in zakaj."