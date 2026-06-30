Princ Harry z družino na počitnicah v Evropi, jih zaradi varnosti ne bo v Anglijo?

Princ Harry naj bi bil z Meghan Markle in njunima otrokoma že na počitnicah v Evropi, predvsem britanski mediji pa še vedno ugibajo, ali se bo družina odpravila tudi v Združeno kraljestvo. Čeprav so pred časom sporočili, da naj bi prinčeva družina skupaj pripotovala čez lužo, pa naj bi bil njihov obisk v domovini zaradi varnostnih razlogov pod vprašajem.

Kje natančno naj bi se družina sedaj v Evropi nahajala, ni znano, so pa ameriški mediji že v začetku meseca poročali, da 41-letnik in njegova 44-letna soproga načrtujeta potovanje v Združeno kraljestvo, na katerem se jima bosta pridružila tudi otroka, ki na Otoku nista bila že od leta 2022. Kot so povedali viri blizu princa, naj bi si ta zelo želel, da se princ Archie in princesa Lilibet srečata z dedkom, a kot kaže, naj bi si kraljev mlajši sin premislil, saj mu niso omogočili varovanja, ki bi bilo financirano iz davkoplačevalskega denarja.

Vojvoda Sussekški naj bi še vedno iskal rešitev, da bi se otroka in žena med obiskom v Združenem kraljestvu počutili varno, in njihove poti še ni odpovedal. Skupaj z njimi pa je v Evropo odpotovala njegova zasebna ekipa varnostnikov. Kot je pred potovanjem Harryjeve družine v Evropo poročal Page Six, naj ne bi leteli z zasebnim letalom, princ pa se na takšna potovanja vedno odpravi še z vsaj enim ali dvema svojima stalnima varnostnikoma.

Princu, ki sicer za varovanje letno odšteje nekaj manj kot tri milijone evrov, naj bi kralj ponudil bivanje v eni od kraljevih rezidenc, ki bo imela zagotovljeno zasebno varovanje.