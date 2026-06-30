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Princ Harry z družino na počitnicah v Evropi, jih zaradi varnosti ne bo v Anglijo?

London, 30. 06. 2026 08.00 pred 9 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
princ Harry in Meghan Markle

Princ Harry naj bi z družino že pripotoval v Evropo, kjer bodo preživeli počitnice, ali bodo obiskali tudi njegovo družino, pa zaradi varnostnih razlogov ni znano. Čeprav so ameriški mediji že poročali, da bodo odpotovali tudi v Združeno kraljestvo, pa to naj ne bi bilo tako gotovo.

Princ Harry naj bi bil z Meghan Markle in njunima otrokoma že na počitnicah v Evropi, predvsem britanski mediji pa še vedno ugibajo, ali se bo družina odpravila tudi v Združeno kraljestvo. Čeprav so pred časom sporočili, da naj bi prinčeva družina skupaj pripotovala čez lužo, pa naj bi bil njihov obisk v domovini zaradi varnostnih razlogov pod vprašajem.

Princ Harry in Meghan Markle sta z otrokoma na počitnicah v Evropi.
Princ Harry in Meghan Markle sta z otrokoma na počitnicah v Evropi.
FOTO: Profimedia

Kje natančno naj bi se družina sedaj v Evropi nahajala, ni znano, so pa ameriški mediji že v začetku meseca poročali, da 41-letnik in njegova 44-letna soproga načrtujeta potovanje v Združeno kraljestvo, na katerem se jima bosta pridružila tudi otroka, ki na Otoku nista bila že od leta 2022. Kot so povedali viri blizu princa, naj bi si ta zelo želel, da se princ Archie in princesa Lilibet srečata z dedkom, a kot kaže, naj bi si kraljev mlajši sin premislil, saj mu niso omogočili varovanja, ki bi bilo financirano iz davkoplačevalskega denarja.

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Vojvoda Sussekški naj bi še vedno iskal rešitev, da bi se otroka in žena med obiskom v Združenem kraljestvu počutili varno, in njihove poti še ni odpovedal. Skupaj z njimi pa je v Evropo odpotovala njegova zasebna ekipa varnostnikov. Kot je pred potovanjem Harryjeve družine v Evropo poročal Page Six, naj ne bi leteli z zasebnim letalom, princ pa se na takšna potovanja vedno odpravi še z vsaj enim ali dvema svojima stalnima varnostnikoma.

Princu, ki sicer za varovanje letno odšteje nekaj manj kot tri milijone evrov, naj bi kralj ponudil bivanje v eni od kraljevih rezidenc, ki bo imela zagotovljeno zasebno varovanje.

Razlagalnik

Naziv vojvoda Sussekški (Duke of Sussex) je britanski plemiški naslov, ki ga je kraljica Elizabeta II. podelila princu Harryju ob njegovi poroki z Meghan Markle leta 2018. Sussex je zgodovinska grofija v jugovzhodni Angliji, naslov pa se v britanski kraljevi družini podeljuje članom ožje družine kot znak njihovega visokega statusa in pripadnosti monarhiji.

Vprašanje varovanja članov kraljeve družine je v Združenem kraljestvu urejeno prek posebnega organa, znanega kot Ravec (Royal and VIP Executive Committee). Ta organ odloča o stopnji varnosti in policijskega varovanja, ki ga posameznik potrebuje na podlagi trenutne ogroženosti. Ko se člani kraljeve družine umaknejo od svojih uradnih dolžnosti, se pravila glede javnega financiranja njihovega varovanja spremenijo, kar pogosto vodi do sporov med posamezniki in državnimi institucijami glede tega, kdo naj krije visoke stroške za zagotavljanje varnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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osservatore
30. 06. 2026 08.09
Nas popolnoma nič ne zanimajo dejanja raznih abervezniških "princev".
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