Končno skupaj: princ Harry z družino obiskal očeta

Princ Harry je skupaj z ženo Meghan in njunima otrokoma princem Archiejem in princeso Lilibet obiskal očeta, kralja Karla III. in kraljico Camillo , so danes sporočili iz Buckinghamske palače. To je prvič, da sta Harry in Meghan skupaj obiskala Združeno kraljestvo od leta 2022, ko sta se udeležila pogreba kraljice Elizabete II. , navaja britanski BBC .

41-letni princ Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, pozneje pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj s soprogo Meghan preselil v Kalifornijo. V zadnjih letih z otroki ni obiskal svoje domovine. Lani je izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, nakar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.

Ob konfliktu z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je ta odločitev pomenila, da je kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komajda kdaj videl, odkar sta se rodila. Nazadnje ju je videl med praznovanjem platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022.