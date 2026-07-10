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Tuja scena

Končno skupaj: princ Harry z družino obiskal očeta

London, 10. 07. 2026 20.40 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K. STA
Meghan, Harry in Lilibet

Buckinghamska palača je potrdila, da je princ Harry z ženo Meghan in otrokoma obiskal kralja Karla III. ter kraljico Camillo. To je prvo skupno potovanje zakoncev v Veliko Britanijo po pogrebu kraljice Elizabete II. leta 2022.

Princ Harry je skupaj z ženo Meghan in njunima otrokoma princem Archiejem in princeso Lilibet obiskal očeta, kralja Karla III. in kraljico Camillo, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. To je prvič, da sta Harry in Meghan skupaj obiskala Združeno kraljestvo od leta 2022, ko sta se udeležila pogreba kraljice Elizabete II., navaja britanski BBC.

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41-letni princ Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, pozneje pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj s soprogo Meghan preselil v Kalifornijo. V zadnjih letih z otroki ni obiskal svoje domovine. Lani je izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, nakar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.

Ob konfliktu z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je ta odločitev pomenila, da je kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komajda kdaj videl, odkar sta se rodila. Nazadnje ju je videl med praznovanjem platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022.

Razlagalnik

Buckinghamska palača v Londonu služi kot uradna rezidenca in administrativno središče britanskih monarhov že od leta 1837, ko se je vanjo vselila kraljica Viktorija. Poleg tega, da je dom kraljeve družine, je palača tudi prizorišče številnih državnih dogodkov, diplomatskih sprejemov in kraljevih ceremonij, zaradi česar velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov britanske države in monarhije.

Kraljica Elizabeta II. je bila britanska monarhinja, ki je na prestolu sedela kar 70 let, od leta 1952 do svoje smrti leta 2022, kar jo uvršča med najdlje vladajoče monarhe v zgodovini. V času svoje vladavine je bila simbol stabilnosti in kontinuitete skozi obdobje velikih družbenih, političnih in tehnoloških sprememb, hkrati pa je opravljala vlogo vodje Commonwealtha, združenja držav, ki so bile nekoč del Britanskega imperija.

Platinasti jubilej je izraz, ki se uporablja za obeležitev 70. obletnice vladanja določenega monarha. V primeru kraljice Elizabete II. je bil ta jubilej leta 2022 zgodovinski dogodek, saj je bila prva britanska vladarica, ki je dosegla to častitljivo obletnico, kar je bilo v Združenem kraljestvu in po svetu proslavljeno s številnimi javnimi prireditvami in slovesnostmi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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drobnaptica
10. 07. 2026 21.43
Zelo lepo; družina je res najpomembnejša; pridejo vzponi in padci in na koncu ponavadi zmaga ljubezen in pripadnost! Upam, da bodo zakopali bojne sekire in složno stopili naprej...
Odgovori
0 0
Tufu
10. 07. 2026 21.02
Zgleda da bo karl hiter šel...
Odgovori
+4
4 0
presnet
10. 07. 2026 21.01
Ah dajte no, saj se slišijo po skajpu in videoklicih, saj imajo denar za novodobno tehnologijo. Oni ne rabijo osebnih srečanj kot mora zapravljati javna uprava z leti v Bruselj in Štrazbur.
Odgovori
+3
3 0
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