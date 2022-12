Princ Harry: Z Meghan sva se spoznala na Instagramu

"To je izjemna ljubezenska zgodba in najbolj noro je, da se šele začenja. Vse, kar je poznala, svobodo, ki jo je imela, je žrtvovala, da se je pridružila mojemu svetu. Jaz sem žrtvoval vse, kar sem imel, da sem se pridružil njenemu svetu," je v uvodu serije Harry & Meghan povedal princ Harry in dodal, da sta se z Meghan Markle spoznala 16. julija 2016. Ameriška igralka nadaljuje, da je tisto poletje nameravala uživati v samskem stanu, zato se je s prijateljicami po končanem snemanju serije Nepremagljivi dvojec odpravila potovat in uživat v svobodi, a ji je Harry prekrižal načrte. "Imela sem kariero, življenje in svojo pot. Nato pa je prišel H."

Instagram odigral odločilno vlogo

Harry nato razkrije, da jo je prvič zasledil na družbenem omrežju. "Z Meghan sva se spoznala na Instagramu. Pregledoval sem svojo časovnico na Instagramu in eden izmed prijateljev je imel z njo video, kot Snapchat, s pasjimi ušesi. To je bila prva stvar – rekel sem: 'Kdo je to?'"

Pripoved začetka ljubezenske zgodbe nato prevzame Meghan, ki opisuje, kako ji je prijatelj poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da je po njej vprašal njegov prijatelj, ki bi jo rad spoznal. Ko ga je vprašala, o kom govori, ji je ta odgovoril, da o "princu Hazu". "Kdo je to, sem ga vprašala?" Nato je prijatelja prosila, da ji pokaže Harryjev Instagramov profil. "Ko me ljudje vprašajo, ali sem ga 'guglala', nisem ga. To je domača naloga, da pregledaš od nekoga profil in vidiš, kaj jih zanima. Ne to, kar o njem pišejo drugi, ampak to, kar o sebi objavljajo sami." Povedala je, da so jo Harryjeve fotografije narave in potovanj iz Afrike očarale. "Nato sva si izmenjala številke in bila nenehno na vezi. Dejal sem: 'Srečajva se,'" doda Harry.

Harry je na prvi zmenek zamujal

Par v seriji razkrije, da se je na prvem zmenku sestal v centru Londona v Soho House, kamor pa je Harry zamujal kar pol ure. Meghan je menila, da gre pri tem za njegov velik ego, saj pusti dekle čakati, a ko je naposled le prišel, preznojen in zmeden, je vedela, da to ni res. Po eni uri se je igralka poslovila in dejala, da ima druge plane, a drugo srečanje se je zgodilo še istega dne – odšla sta na večerjo, kamor pa je tokrat zamujala Meghan.

O prvem srečanju je Harry dejal: "Takrat sem nenadoma spoznal – to je punca, ki sem jo iskal. Tako udobno ji je in sproščena je v moji družbi," in dodal, da je poslušal svoje srce, kar v kraljevi družini ni pogosto. "Menim, da toliko ljudi v družini, še posebej moških, čuti potrebo ali podleže skušnjavi, da se poroči z nekom, ki ustreza okvirju, namesto, da je z nekom, s katerim mu je usojeno biti. Razlika je, ali delaš odločitve s srcem ali glavo. Moja mama je vsekakor večino odločitev, če ne vseh, delala s svojim srcem. In jaz sem sin moje mame."