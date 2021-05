Harry Oprah priznal, da je pil, jemal droge in obiskoval terapije

Harry je v pogovoru z Oprah Winfrey iskreno spregovoril o tesnobi, paničnih napadih, o prekomernem pitju in drogah. Iskren je bil tudi glede odnosa kraljeve družine do njegovih težav z mentalnim zdravjem, dotaknil pa se je tudi spomina na mamin pogreb.

Oprah Winfrey in britanski princ Harrysta ustvarila svojo pogovorno oddajo, v kateri bo beseda tekla predvsem o duševnem zdravju. Po tem, ko sta v prvi epizodi gostila Lady Gaga, je o svojih težavah spregovoril tudi Harry. V pogovoru je razkril, da se je v preteklosti boril s paničnimi napadi, zatekal se je k prekomernemu pitju in drogam, saj je ves čas čutil nemoč ob tem, da bi pred smrtjo rešil svojo mamo, princesoDiano.

icon-expand Princ Harry med pogovorom z Oprah. FOTO: Profimedia

Vojvoda Susseški je spregovoril tudi o travmi, ki mu jo je povzročila mamina nesreča, ki se je zgodila v Parizu avgusta 1997. "Pripravljen sem bil piti, jemati droge in poskusiti karkoli, kar bi mi omogočilo, da več ne čutim tistega, kar sem občutil v tistem trenutku,"je iskreno povedal voditeljici. Dodal je, da ni pil vsak dan oziroma med tednom, vendar se je k nezdravi navadi zatekal ob vikendih, ko je spil velike količine alkoholnih pijač: "Opazil sem, da ne pijem zato, da bi užival, temveč zato, ker sem skušal nekatere stvari potlačiti." Diana je umrla le nekaj tednov pred Harryjevim 13. rojstnim dnem. V pogovorni oddaji, imenovani The Me You Can't See,je razložil, da mu je pri težavah z alkoholom in drogami pomagala njegova Meghan, ki mu je pred štirimi leti pomagala poiskati pomoč po tem, ko se je v nekem prepiru spremenil v 12-letnika. Začel je obiskovati EMDR-terapije, ki s posebnimi tehnikami lajšajo travme iz preteklosti.

icon-expand Harry in Oprah med snemanjem pogovorne oddaje. FOTO: Profimedia

Harry je omenil, da v obdobju odraščanja, v najstniških letih in tudi kasneje"ni živel v okolju, ki bi spodbujalo pogovor o psihičnih težavah, zato jih je enostavno potlačil."S težavo je opravljal tudi kraljeve dolžnosti: "Vsakič, ko sem si moral nadeti obleko in kravato, sem imel težave. Preden sem zapustil hišo, sem se potil, imel sem povišan srčni utrip ... To so bili napadi panike, težke tesnobe, med svojim 28. in 32. letom sem doživljal nočno moro."

Sam misli, da se morajo ljudje, ki so bili v preteklosti ranjeni, prizadeti zaradi tega, kar se jim je zgodilo, ter zaradi okolja, v katerem so živeli, soočiti s preteklostjo in jo predelati, saj stvari v nasprotnem primeru izbruhnejo na drugačen način. Njemu je bilo ob psihičnih težavah na dvoru zapovedano, naj potrpi:"Mislil sem, da mi bo družina pomagala, pa vendar je vsako vprašanje, prošnja in opozorilo z moje strani naletelo na popolno tišino in zavračanje."Člani kraljeve družine po njegovih besedah zagovarjajo igro vlog, tako se je s težavami namreč lažje spoprijeti:"V sebi imam vseeno nekoliko svoje mame, čutim, da nisem v tem sistemu, pa vendar sem v njem ujet."

Za njim so štiri leta terapije, s katero je lahko predelal preteklost, še posebej pa travmatični dogodek ob izgubi mame."O njej ne želim razmišljati, saj se potem moram soočiti z dejstvom, da je ne morem dobiti nazaj, kar me žalosti ... Zato sem se odločil, da o njej ne govorim. Nihče ni govoril o tem,"je dejal in poudaril, da je njegovo počutje ob vprašanju drugih bilo zmeraj "dobro". Nikoli ni bil srečen, nikoli ni bil žalosten, zmeraj je bil samo "dobro", čeprav je bil psihično povsem na dnu. Vedno znova je čutil nemir, če je sedel v avto, ki so ga obkrožali fotografi:"Pričel sem se potiti, čutil sem vročico. Sam sebe sem prepričal, da sem močno zardel in da vsi vidijo, kako neprijetno mi je v resnici."

Harry je z Oprah spregovoril tudi o materinem pogrebu. Z bratom Williamom, ki je bil takrat 15-letnik, sta z očetom Charlesom, dedkom Filipom in stricem hodila za krsto pokojne Diane:"Stvar, ki se je najbolj spominjam, je zvok konjskih kopit po opečnati cesti. V tistem trenutku sva bila oba v šoku. Kot da bi vse to doživljal izven svojega telesa."Tisti dan je počel vse tisto, kar se je od njega pričakovalo, in s tem kazal le desetino čustev, ki so bila vidna na obrazih drugih žalujočih.