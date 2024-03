Princ Harry za diagnozo svakinje izvedel prek televizije

OGLAS

Princesa Catherine je javnost šokirala z novico o svojem zdravju, ko je pred dnevi sporočila, da ima raka. Mati treh otrok je razkrila, da je sedaj v zgodnji fazi preventivne kemoterapije. Princa Williama in Catherine je podpora sveta izjemno ganila. K željam po ozdravitvi pa sta se sedaj pridružila tudi princ Harry in Meghan Markle. "Kate želimo, da bo zdrava in da ozdravi, upamo, da bodo skozi to lahko šli zasebno in v miru," sta zapisala.

Vojvodo in vojvodinjo Susseško je novica presenetila. FOTO: Profimedia icon-expand

Njihov odnos pa se očitno še kar ni izboljšal, saj naj bi princ Harry novico izvedel prek televizije. "Kakor razumemo, Catherinina diagnoza ni bila vnaprej posredovana Harryju in Meghan," je le dan po težki novici sporočil angleški medij. "Več virov potrjuje, da komunikacije med njimi ni bilo. Domneva se, da naj bi Harry za Catherinino diagnozo izvedel prek televizije istočasno kot javnost," še dodaja. Novica naj bi vojvodo in vojvodinjo Susseško resnično presenetila in šokirala. "Nista imela pojma, novico sta izvedela približno isti čas kot preostali svet. To pokaže nepopravljivo škodo, ki so jo povzročili. Med njimi ni zaupanja in kraljeva družina ne vidi težave v distanciranju od njih," pravi vir blizu njiju.

Kate Middleton in Mila Sneddon v palači leta 2021 FOTO: Profimedia icon-expand

Dobrim željam pa se pridružuje tudi osemletna deklica Mila, ki je v času svoje bitke z rakom spoznala princeso Catherine. "Pogumna bo zato, ker sem bila tudi jaz, in borila se bo tako, kot sem se jaz." Deklica si želi na dvor poslati tudi voščilnico, saj je bila sama ganjena in hvaležna za vso pomoč, rahločutnost in podporo, ki ji jo je princesa ponujala med in po zdravljenju. Njeno družino je ta novica, da se sedaj vojvodina Cambriška tudi sama sooča s hudimi zdravstvenimi težavami, prizadela na osebnostni ravni.