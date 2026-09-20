Princ Harry: Zagrizli smo v delo, otroci so v šoli, srečni smo

Princ Harry je po dolgotrajni selitvi nazaj na britanska tla pred dnevi podal prvi javni komentar o tem, kako se njegova družina prilagaja na novo življenje v Londonu. Na slavnostni večerji, ki je potekala v Londonu, je vojvoda Susseški potrdil, da sta se njegova otroka, sedemletni princ Archie in petletna princesa Lilibet, končno vrnila v šolske klopi. Čeprav so bili prvi tedni po vrnitvi iz Kalifornije precej burni, se zdi, da družina počasi znova vzpostavlja svoj vsakdanji ritem. "Zagrizli smo v delo. Otroci so v šoli. Srečni smo," je Harry povedal za revijo Hello! Magazine.

princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

Začetek šolskega leta za kraljeva otroka ni potekal po načrtih. Sprva sta bila vpisana v elitno šolo, kjer letna šolnina znaša več kot 30 tisoč evrov, vendar so ju morali že po dveh dneh izpisati. Odločitev so sprejeli predvsem zaradi skrbi za varnost, saj je gost promet v okolici šole močno oteževal delo njuni varnostni ekipi. Po posvetu s strokovnjaki so ugotovili, da trenutna ureditev ne omogoča varnega prihoda in odhoda otrok iz šole, kar je botrovalo k težki odločitvi o spremembi ustanove, kljub temu da je bila otrokom in staršem šola izjemno pri srcu.

"Odločitev, da otroka zamenjata šolo, je bila sprejeta po posvetu z varnostno ekipo in praktičnosti dotedanjega dogovora," je javnosti sporočil tiskovni predstavnik princa Harryja in Meghan Markle in pojasnil odločitev, da njuna otroka po le dveh dneh zamenjata šolo.

Harry naj bi se v domovino med drugim vrnil, da bi bil bližje očetu, kralju Karlu III., ki se bori z rakom. Kljub osebnim razlogom pa je Buckinghamska palača hitro odgovorila z uradno izjavo, v kateri so poudarili, da sta zakonca zdaj le zasebnika s komercialnimi in dobrodelnimi interesi. To je med njima povzročilo precej nejevolje, saj se sama še vedno dojemata kot javni osebnosti z odgovornostjo do širše skupnosti. Dodaten pritisk predstavljajo tudi varnostni pregledi vladnih odborov, ki zahtevajo podroben vpogled v njun vsakodnevni urnik, in pa britanski tabloidi, nad katere se je zdaj spravil tudi prinčev stric, brat pokojne princese Diane.