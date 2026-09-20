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Princ Harry: Zagrizli smo v delo, otroci so v šoli, srečni smo

London, 20. 09. 2026 15.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princ Harry

Vojvoda in vojvodinja Susseška, princ Harry in Meghan Markle se po šestih letih v Kaliforniji privajata na življenje v Londonu. Čeprav sta morala otroka zaradi težav z varnostjo šolo zamenjati že po dveh dneh, princ zagotavlja, da so po burnem začetku zdaj srečni.

Princ Harry je po dolgotrajni selitvi nazaj na britanska tla pred dnevi podal prvi javni komentar o tem, kako se njegova družina prilagaja na novo življenje v Londonu. Na slavnostni večerji, ki je potekala v Londonu, je vojvoda Susseški potrdil, da sta se njegova otroka, sedemletni princ Archie in petletna princesa Lilibet, končno vrnila v šolske klopi. Čeprav so bili prvi tedni po vrnitvi iz Kalifornije precej burni, se zdi, da družina počasi znova vzpostavlja svoj vsakdanji ritem. "Zagrizli smo v delo. Otroci so v šoli. Srečni smo," je Harry povedal za revijo Hello! Magazine.

princ Harry in Meghan Markle
princ Harry in Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Začetek šolskega leta za kraljeva otroka ni potekal po načrtih. Sprva sta bila vpisana v elitno šolo, kjer letna šolnina znaša več kot 30 tisoč evrov, vendar so ju morali že po dveh dneh izpisati. Odločitev so sprejeli predvsem zaradi skrbi za varnost, saj je gost promet v okolici šole močno oteževal delo njuni varnostni ekipi. Po posvetu s strokovnjaki so ugotovili, da trenutna ureditev ne omogoča varnega prihoda in odhoda otrok iz šole, kar je botrovalo k težki odločitvi o spremembi ustanove, kljub temu da je bila otrokom in staršem šola izjemno pri srcu.

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"Odločitev, da otroka zamenjata šolo, je bila sprejeta po posvetu z varnostno ekipo in praktičnosti dotedanjega dogovora," je javnosti sporočil tiskovni predstavnik princa Harryja in Meghan Markle in pojasnil odločitev, da njuna otroka po le dveh dneh zamenjata šolo.

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Harry naj bi se v domovino med drugim vrnil, da bi bil bližje očetu, kralju Karlu III., ki se bori z rakom. Kljub osebnim razlogom pa je Buckinghamska palača hitro odgovorila z uradno izjavo, v kateri so poudarili, da sta zakonca zdaj le zasebnika s komercialnimi in dobrodelnimi interesi. To je med njima povzročilo precej nejevolje, saj se sama še vedno dojemata kot javni osebnosti z odgovornostjo do širše skupnosti. Dodaten pritisk predstavljajo tudi varnostni pregledi vladnih odborov, ki zahtevajo podroben vpogled v njun vsakodnevni urnik, in pa britanski tabloidi, nad katere se je zdaj spravil tudi prinčev stric, brat pokojne princese Diane.

Razlagalnik

Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena kralja Karla III. in mati princa Williama ter princa Harryja. Bila je znana kot 'princesa ljudskih src' zaradi svojega humanitarnega dela, iskrenosti in prizadevanj za pomoč ljudem v stiski, vključno z obolelimi za aidsom in žrtvami protipehotnih min. Njena tragična smrt leta 1997 je močno pretresla svet, njen vpliv na kraljevo družino in njen odnos do medijev pa ostajata predmet javnega zanimanja še desetletja kasneje.

Naziv 'vojvoda Susseški' (Duke of Sussex) je plemiški naziv, ki ga je princu Harryju ob poroki z Meghan Markle leta 2018 podelila kraljica Elizabeta II. Vojvoda je najvišji rang v britanskem plemstvu takoj za kraljem. Zgodovinsko gledano so bili takšni nazivi povezani z upravljanjem določenih ozemelj, danes pa so to predvsem častni nazivi, ki poudarjajo pripadnost kraljevi družini in nosilcu prinašajo določene protokolarne dolžnosti.

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Princ Harry Meghan Markle Archie in Lilibet varnost kraljeva družina

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