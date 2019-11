Princ Harry združeno z zvezdnikom ragbija o stigmi HIV testiranja 

ŠALA DNEVA Arhiv

V psihiatrično bolnišnico pride nov zdravnik. Vstopi v sobo in zagleda čuden prizor. Pacienti skačejo kot nori, odbijajo se od sten in se zaletavajo drug v drugega. Sredi kaosa sedi eden, ki je čisto pri miru. Zdravnik stopi do njega in ga vpraša: ''Povej, kaj pa tile počnejo?''

Pacient: ''Mislijo, da so kokice.'' Zdravnik: ''Zakaj pa ti tega ne misliš?'' Pacient: ''Saj mislim, ampak prilepil sem se na ponev!''