Princ Harry že nazaj v ZDA, na rdečo preprogo stopil brez Meghan Markle

Le nekaj dni zatem, ko se je princ Harry z ženo Meghan Markle in njunima otrokoma v Londonu srečal s svojim očetom, kraljem Karlom III. , in njegovo soprogo, kraljico Camillo , se je udeležil dogodka v New Yorku. 41-letni vojvoda Sussekški je na rdečo preprogo prireditve TIME's 100 Most Influential People in Sports , na kateri so razglasili najbolj vplivne ljudi v svetu športa, stopil brez soproge, odzval pa se je tudi na poraz Anglije na svetovnem prvenstvu v nogometu.

Harry je priznal, da ga je poraz na polfinalni tekmi, kjer je angleška nogometna reprezentanca izgubila z Argentino, zelo prizadel, in dodal, da je bil ob koncu tekme žalosten.

Kljub slabi novici pa je princ pohvalil fotografe, ki so bili prisotni na prireditvi in ga fotografirali na rdeči preprogi, ob tem pa dejal, da so najbolj vljudni fotografi, kar jih je kdaj srečal. Kot je znano, 41-letnik tem ni najbolj naklonjen, večkrat pa je že javno izpostavil, da je zaradi uličnih fotografov v nesreči umrla njegova mama, princesa Diana, ki je bila udeležena v smrtni prometni nesreči v Parizu, ko sta z voznikom skušala pobegniti pred objektivi.