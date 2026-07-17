Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princ Harry že nazaj v ZDA, na rdečo preprogo stopil brez Meghan Markle

New York, 17. 07. 2026 17.37 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princ Harry

Princ Harry se je iz Velike Britanije vrnil v ZDA, kjer se je udeležil dogodka revije Time, ki je razglasila 100 najbolj vplivnih ljudi v športu. 41-letnik je dobil priznanje za svoje delo v dobrodelni organizaciji Invictus Games, ki pomaga veteranom in ljudem, ki jih je prizadela vojna, na rdečo preprogo pa je tokrat stopil sam.

Le nekaj dni zatem, ko se je princ Harry z ženo Meghan Markle in njunima otrokoma v Londonu srečal s svojim očetom, kraljem Karlom III., in njegovo soprogo, kraljico Camillo, se je udeležil dogodka v New Yorku. 41-letni vojvoda Sussekški je na rdečo preprogo prireditve TIME's 100 Most Influential People in Sports, na kateri so razglasili najbolj vplivne ljudi v svetu športa, stopil brez soproge, odzval pa se je tudi na poraz Anglije na svetovnem prvenstvu v nogometu.

Princ Harry je na rdečo preprogo stopil brez žene Meghan Markle.
Princ Harry je na rdečo preprogo stopil brez žene Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

Harry je priznal, da ga je poraz na polfinalni tekmi, kjer je angleška nogometna reprezentanca izgubila z Argentino, zelo prizadel, in dodal, da je bil ob koncu tekme žalosten.

Kljub slabi novici pa je princ pohvalil fotografe, ki so bili prisotni na prireditvi in ga fotografirali na rdeči preprogi, ob tem pa dejal, da so najbolj vljudni fotografi, kar jih je kdaj srečal. Kot je znano, 41-letnik tem ni najbolj naklonjen, večkrat pa je že javno izpostavil, da je zaradi uličnih fotografov v nesreči umrla njegova mama, princesa Diana, ki je bila udeležena v smrtni prometni nesreči v Parizu, ko sta z voznikom skušala pobegniti pred objektivi.

Preberi še Končno skupaj: princ Harry z družino obiskal očeta

Princ se je pred dnevi sicer vrnil iz domovine, kjer se je njegova družina srečala s kraljem in kraljico, njegova otroka pa sta se tako lahko bolje spoznala z odtujenim dedkom. Podrobnosti njihovega druženja javnosti za zdaj niso znane.

princ harry zda rdeča preproga meghan markle
24ur.com Princ Harry po očetovi diagnozi raka že na poti v domovino
24ur.com Organizatorji potrdili: Princ Harry se bo udeležil iger Invictus
24ur.com Se princ Harry z družino vrača v domovino?
24ur.com Princ Harry pred rojstnim dnem: Veselim se 40. let
Zadovoljna.si Princ Harry in Meghan Markle najavila vrnitev v Veliko Britanijo
24ur.com Govor princa Harryja požel val kritik
24ur.com Princ Harry naj bi v 40. leta vstopil z zabavo in vikend pobegom s prijatelji
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Največjo škodo si delate s tem
Največjo škodo si delate s tem
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897