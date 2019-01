Princ Harry želi zaščititi ženo, ker mame ni mogel

Po poročanju tujih medijev je v kraljevi družini že nekaj časa pestro. Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry se bosta čez nekaj mesecev razveselila svojega prvega otroka, a par naj bi bil v zadnjem času pod velikim pritiskom. Zaradi spora z očetom in nenehnimi obtožbani s polsestrine strani naj bi bila Meghan vse prej kot srečna, poleg tega pa so se pojavila namigovanja, da njen odnos z vojvodinjo Kate Middleton ni ravno bleščeč – kar naj bi načelo tudi dober odnos med princem Harryjem in njegovim bratom, princem Williamom . Zaradi vseh govoric ter negativnih komentarjev in mnenj naj bi bila Meghan v resnici močno užaloščena in nesrečna, njen soprog pa naj bi imel občutek krivde, ker je ne more zaščititi pred vsem, kar je škodljivo in negativno.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da naj bi imeli ameriška igralka Meghan in princesa Diana veliko skupnega, izpostavljajo pa dejstvo, da sta obe naleteli na veliko negativnih opazk od trenutka, ko sta postali del britanske kraljeve družine. Vir, ki je blizu kraljevi družini, je za US Weekly povedal, da je Harry do Meghan precej zaščitniški iz razloga, ker v preteklosti ni mogel pomagati svoji mami. Ker so ljudje kljub vsemu upravičeni do svobodnega govora ter odprtega izražanja svojih mnenj, so njegove roke praktično zavezane – zaradi tega naj bi bil močno zafrustriran in pod velikim stresom. Strokovnjakinja za odnose v kraljevi družini, Melanie Bromley, je za medij Expresspojasnila, da je Meghan v zakonu s kraljevim članom izgubila 'svoj glas' in to pojasnila z besedami: ''Meghan zdaj ne more nastopiti javno in zanikati govorice, da se s Kate prepirata vsako nedeljo ob večerji. Točno to se je dogajalo Diani, ni imela svojega glasu, da bi katero izmed govoric potrdila ali zanikala. Ko je umrla, so jo vsi razglasili za pravo svetnico, a takoj po poroki s princemCharlesom ji ni bilo niti najmanj lahko.''