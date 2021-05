Princ Harry: Življenje v kraljevi družini je podobno živalskemu vrtu

Princ Harry je v pogovorni oddaji priznal, da je o zapustitvi kraljeve družine razmišljal že v mladosti, a je takrat menil, da to ni izvedljivo. Življenje v kraljevi družini je primerjal z nenehno prisotnimi kamerami v filmu Trumanov šov, spregovoril pa je tudi o začetkih zmenkovanja z Meghan Markle, ko se je v javnosti pojavil pod krinko in se pretvarjal, da sedanje žene ne pozna.

Princ Harry je v podkastuArmchair Expert z javnostjo delil zgodbe, o katerih v preteklosti še ni spregovoril. Voditeljema Daxu Shepherdu in Monici Padman je pripovedoval o svojem življenju v Londonu in pozitivnih spremembah, ki so se zgodile po selitvi v Združene države Amerike.

icon-expand Princ Harry FOTO: Profimedia

Harry je povedal zanimivo anekdoto, ko sta se z Meghan Marklemorala pretvarjati, da se ne poznata: "Ko sva se z Meghan prvič dobila, da bi ona prišla in ostala pri meni, sva se sestala v supermarketu v Londonu. Pretvarjala sva se, da se ne poznava in si pošiljala sporočila z druge strani trgovine. Ljudje so me čudno gledali in me pozdravljali." Dodal je, da je bil ob tem ves čas pod krinko: "Na glavi sem imel bejzbolsko kapo, gledal sem v tla in skušal ostati inkognito. Neverjetno, koliko žvečilnih gumijev vidiš, pravi nered," se je pošalil 38-letni Harry. Odkar sta z Meghan zapustila kraljevo družino in se preselila v Kalifornijo je radovednih pogledov manj, je presodil Harry:"Življenje tukaj mi omogoča, da dejansko dvignem glavo, zaradi česar se počutim drugače. Lahko hodim naokoli in se počutim nekoliko bolj svobodno."

Igralec Dax Shepard je nato princa vprašal, kako je biti del majhne kraljeve skupnosti, ki jo na vsakem koraku spremlja milijone ljudi po svetu. Vojvoda Susseški je odgovoril, da gre za mešanico med Trumanovim šovomin življenjem v živalskem vrtu. "To je služba, mar ne? Nasmej se in jo prenašaj. Delaj dalje. Pri svojih zgodnjih dvajsetih letih sem začel razmišljati, da ne želim te službe in ne želim biti tukaj, ne želim delati tega. Poglej, kaj se je zgodilo moji materi. Kako se bom sploh kdaj ustalil ter imel ženo in družino, ko pa vem, da se bo to ponovilo?" je o svojem razmišljanju in strahovih v mladosti povedal Harry in nadaljeval: "Videl sem, kaj se skriva za zaveso. Videl sem poslovni model in kako celotna stvar deluje in nisem želel biti del tega."

icon-expand Princ Harry je gostoval v pogovorni oddaji igralca Daxa Sheparda. FOTO: Profimedia

Meghan je Harryja spodbudila, da obiskuje terapije, kar je pripomoglo k temu, da je začel na svoje težave gledati drugače: "In potem, ko sem začel hoditi na terapijo, je bilo kot da bi počil mehurček. Iztrgal sem glavo iz peska, se dobro otresel in si rekel: 'Si v priviligiranem položaju, nehaj se pritoževati in prenehaj razmišljati o tem, da želiš nekaj spremeniti - naredi to spremembo - ker ne moreš oditi. Kako boš naredil stvari drugače, kako boš naredil svojo mater ponosno in uporabil to platformo za resnično vplivanje na spremembe?'"

Harryjevo gostovanje v podkastu je bil prvi daljši intervju po odmevnem gostovanju z Meghan pri Oprah Winfrey. Meghan in Harry, ki sta se poročila maja 2018, poleti pričakujeta drugega otroka. Njun prvorojenec Archiepa je ta mesec praznoval drugi rojstni dan.