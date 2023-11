Princ Harry zmagal na sodišču v primeru o varovanju zasebnosti

Princ Harry se veseli nove zmage na sodišču. Nekdanji član kraljeve družine, ki se je v tožbi proti Daily Mailu boril skupaj s pevcem Eltonom Johnom in igralko Liz Hurley, je dosegel pravico v primeru prisluškovanja in vdiranja v zasebnost. Na londonskem sodišču so družbo Associated Newspapers Limited obtožili nezakonitega zbiranja informacij, najemanja zasebnih preiskovalcev za namestitev prisluškovalnih naprav in snemanja telefonskih pogovorov.

Princ Harry je na sodišču dosegel zmago proti tabloidu Daily Mail. 39-letnik je proti založbi Associated Newspapers Limited vložil tožbo zaradi domnevnega prisluškovanja telefonom in drugih kršitev zasebnosti. O tožbi, ki je bila vložena pred več leti, je sodišče odločilo šele sedaj. Omenjeno založbo so obtožili nezakonitega zbiranja informacij, kot je najemanje zasebnih preiskovalcev za namestitev prisluškovalnih naprav v avtomobile in dostopanje ter snemanje zasebnih telefonskih pogovorov.

icon-expand Princ Harry je na sodišču dosegel zmago proti tabloidu Daily Mail. FOTO: Profimedia

Založnik je sicer obtožbe sprva odločno zavrnil, marca na sodišču celo zaprosil, da se zadevo obravnava brez sojenja, saj naj bi bili sodni dokumenti vloženi prepozno. A kljub temu je sedaj padla razsodba, saj je sodnik določil, da so bili papirji vloženi pravočasno. Podjetje Associated Newspapers je obtožbe opisalo kot "nesmiselno obrekovanje" ter "vnaprej načrtovan in orkestriran poskus", da bi časnik Daily Mail poskušali vplesti v škandal, podoben britanskemu škandalu z vdiranjem v telefone iz leta 2006. Omenjeni škandal je izbruhnil pred 17 leti ob razkritju, da so novinarji časopisa News of the World, ki je bil v lasti Ruperta Murdocha, vdirali v glasovno pošto kraljeve družine, slavnih osebnosti in žrtev umorov. To je sprožilo zaprtje izredno popularnega tabloida, veliko policijsko in sodno preiskavo ter kazenske obtožbe, ki so Veliko Britanijo pretresale več let.