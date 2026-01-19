Princ Harry znova na sodišču v Londonu

Stephen Lawrence je bil 18-letni britanski študent, ki je bil leta 1993 umorjen v rasno motiviranem napadu v Londonu. Njegova smrt in poznejša neuspešna preiskava policije sta močno odmevali v britanski javnosti in vodili do pomembnih reform v policiji. Njegova mati, Doreen Lawrence, je postala vplivna aktivistka za rasno pravičnost in ustanovila Fundacijo Stephena Lawrencea. Vpletenost v tožbo proti Daily Mailu verjetno izhaja iz domnevnega nezakonitega pridobivanja informacij s strani tabloida v povezavi z njenim primerom ali drugimi članki, ki so vplivali na njeno življenje in boj za pravico.