Princ Harry znova na sodišču v Londonu

Princ Harry skupaj z nekaterimi drugimi zvezdniki, med katerimi sta pevec Elton John in igralka Elizabeth Hurley, toži založnika britanskega tabloida Daily Mail, ki naj bi kršil njihovo pravico do zasebnosti. Kot trdijo, naj bi med letoma 1993 in 2011 objavljali informacije, ki so jih pridobili na nedovoljen način. Sojenje naj bi trajalo devet tednov.
Med sedmimi tožniki so še igralka Sadie Frost, umetnik David Furnish, ki je poročen z Eltonom Johnom, Doreen Lawrence - mati Stephena Lawrencea – nekdanja poslanka Zgornjega doma Združenega kraljestva ter sir Simon Hughes. Associated Newspapers vse obtožbe zanika.
Med sojenjem, ki naj bi trajalo približno devet tednov, bo pričal tudi princ Harry, ki bo predstavil svoje dokaze. Kot je za revijo People povedal njegov tiskovni predstavnik, se vojvoda počuti samozavestnega in je pripravljen na sojenje. To ni prvič, da bo 41-letnik sodeloval v sojenju zoper medije zaradi kršitev zasebnosti, nezakonitega pridobivanja informacij in lažnih trditev.
Stephen Lawrence je bil 18-letni britanski študent, ki je bil leta 1993 umorjen v rasno motiviranem napadu v Londonu. Njegova smrt in poznejša neuspešna preiskava policije sta močno odmevali v britanski javnosti in vodili do pomembnih reform v policiji. Njegova mati, Doreen Lawrence, je postala vplivna aktivistka za rasno pravičnost in ustanovila Fundacijo Stephena Lawrencea. Vpletenost v tožbo proti Daily Mailu verjetno izhaja iz domnevnega nezakonitega pridobivanja informacij s strani tabloida v povezavi z njenim primerom ali drugimi članki, ki so vplivali na njeno življenje in boj za pravico.
Daily Mail je britanski dnevni tabloid, ki je bil ustanovljen leta 1896, s čimer je eden najstarejših in najbolj branih časopisov v Združenem kraljestvu. Znan je po svojem konzervativnem uredništvu in pogosto senzacionalističnem pristopu k novinarstvu. Skozi svojo zgodovino je Daily Mail vplival na javno mnenje in politiko v Veliki Britaniji, pogosto pa je bil tudi vpleten v sodne spore zaradi člankov, ki so bili obtoženi klevetanja ali kršitve zasebnosti.
