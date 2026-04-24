Tuja scena

Princ Harry znova v Ukrajini: 'Svet vas vidi in spoštuje'

Kijev, 24. 04. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
K.Z.
Princ Harry

Princ Harry je presenetil z nenapovedanim obiskom Ukrajine. Kot je povedal v svoji izjavi, se bo njegova organizacija zavzela za pomoč ranjenim in poškodovanim v vojni z Rusijo, dodal pa je, da je s svojim obiskom želel svet spomniti, proti čemu se bori Ukrajina.

Princ Harry je nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je bil na kijevskem varnostnem forumu eden od govorcev. Poudaril je, da je bil tudi sam vojak, zato se zaveda, kaj pomeni služiti domovini, hkrati pa poudaril, da bo njegova organizacija Invictus Games pomagala ranjenim in v vojni poškodovanim Ukrajincem.

Princ Harry je že tretjič obiskal Ukrajino.
Princ Harry je že tretjič obiskal Ukrajino.
FOTO: Profimedia

Vojvoda Susseški je ob prihodu v Kijev, kamor je prišel z vlakom, najprej pozdravil vse prisotne, na suknjiču, ki ga je nosil, pa je bil viden našitek z logotipom organizacije. Prvo izjavo ob prihodu je dal za ITV News, ki ga na obisku spremlja, in dejal, da je s svojim obiskom želel ljudi doma in po svetu spomniti, proti čemu se Ukrajina bori, ter podpreti ljudi in partnerje, ki vsako uro v dnevu v zelo težkih okoliščinah opravljajo neverjetno delo.

Kot je poročala omenjena televizija, je bilo prinčevo sporočilo: "Svet vas vidi in vas spoštuje. Ukrajince je označil za pogumne ljudi, ki uspešno branijo evropski vzhodni blok, zato je pomembno, da ne pozabimo na pomen tega."

V govoru na forumu pa se je vojvoda ozrl na svoje desetletno služenje v britanski vojski, ko je dve turneji preživel v Afganistanu, in opozoril, da bo vpliv vojne v Ukrajini čutiti še več let. Prav zato bo pomoč njegove organizacije, ki že aktivno deluje v tej državi, pomembno pomagala pri okrevanju.

Harry je dodal, da mu je v veliko čast, da se je lahko vrnil v Ukrajino, ki jo je obiskal že trikrat. "Tukaj sem kot vojak, ki razume služenje, humanitarni delavec, ki je videl človeške žrtve konflikta, in prijatelj Ukrajine, ki meni, da se svet ne sme navaditi te vojne ali postati otopel za njene posledice," je med drugim povedal 41-letnik, ki je sodeloval tudi pri diskusiji o okrevanju države po koncu vojne.

Princ je pred tem Ukrajino obiskal septembra, ko se je prav tako pojavil nenapovedano, to pa je bil njegov že drugi obisk te države lansko leto.

Razlagalnik

Igre Invictus so mednarodni športni dogodek, ki ga je leta 2014 ustanovil princ Harry. Namenjene so ranjenim, poškodovanim in bolnim vojaškim veteranom ter aktivnim pripadnikom oboroženih sil. Ime 'Invictus' izhaja iz latinščine in pomeni 'nepremagan', kar simbolizira nepopustljiv duh udeležencev, ki se skozi športno tekmovanje soočajo s fizičnimi in psihološkimi posledicami vojne.

Naziv 'vojvoda Susseški' (Duke of Sussex) je britanski plemiški naslov, ki ga je princu Harryju ob njegovi poroki z Meghan Markle leta 2018 podelila kraljica Elizabeta II. V britanskem sistemu plemstva je vojvoda najvišji rang pod monarhom, naslov pa je povezan z zgodovinsko grofijo Sussex v jugovzhodni Angliji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
24. 04. 2026 10.46
mi podpiramo RUSIJO,kaj pa vi,pa lep petek
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
24. 04. 2026 10.12
Vsi, ki glorificirate ruski nacizem, pejte v Rusijo, z naravnimi bogastvi najbolj bogato in največjo državo na svetu. Tam trenutno rabijo delovno silo in kononfuter-budale za na fronto. Nikakor mi ni jasno, zakaj ni nobenega navala budal ke v Rusijo??'!!!!
Odgovori
-6
0 6
Tako pac je
24. 04. 2026 10.18
Isto velja za ukrajinski nacizem pametnjakovic.
Odgovori
+7
7 0
rogla
24. 04. 2026 10.11
Brez veze!
Odgovori
+3
3 0
Anonym0use
24. 04. 2026 10.08
Sramota ukraina je največja pralnica in kralnica denarja
Odgovori
+5
5 0
macolagobec
24. 04. 2026 10.10
To je pri na komunistično-kučanistični-lopovistični-udbomafijski režim. Sam, da ti tega ne dojemaš.
Odgovori
-6
0 6
macolagobec
24. 04. 2026 10.01
Slava Ukrajincem! Oni branijo Evropo pred ruskim nacističnim komunizmom, ki predstavlja os zla skupaj s Pjongjangom, Teheranom in Pekingom. Rusi imajo še vedno težnjo po novi Sovjetski zvezi, ki so jo ustvarili v 2.s.v. tako, da so si razdelili Evropo skupaj z nemškimi nacisti na Vzhodno (Stalinovo) in Hitlerjevo Zahodno, ki pa ni bila realizirana, ker so Hitlerja uničili, Stalina pa ne.
Odgovori
-10
0 10
stoinena
24. 04. 2026 09.53
delaj raje marmelade s svojo šefico.
Odgovori
+6
7 1
Maribor?an 1
24. 04. 2026 09.48
Cela EU in ostali voditelji se reklamirajo in slikajo v Ukrajini ki nas bo stala ne samo nafte in plina tudi slabih odnosov z Rusi ki so nam vedno pomagali z energenti. Zdaj pa še eni bogatijo na račun Ukrajine kaj šele da eno državo ki je v vojni pripravljajo da jo povabijo v Unijo
Odgovori
+5
6 1
bb5a
24. 04. 2026 09.41
Naj ga na fronto pošljejo...
Odgovori
+9
9 0
3320.
24. 04. 2026 09.37
Ne spoštuje, niti slučajno.
Odgovori
+8
8 0
nebel
24. 04. 2026 09.32
Angležek, odplakni se, samo iščeš pozornost.
Odgovori
+9
10 1
