Princ Harry znova v Ukrajini: 'Svet vas vidi in spoštuje'

Princ Harry je nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je bil na kijevskem varnostnem forumu eden od govorcev. Poudaril je, da je bil tudi sam vojak, zato se zaveda, kaj pomeni služiti domovini, hkrati pa poudaril, da bo njegova organizacija Invictus Games pomagala ranjenim in v vojni poškodovanim Ukrajincem.

Princ Harry je že tretjič obiskal Ukrajino. FOTO: Profimedia

Vojvoda Susseški je ob prihodu v Kijev, kamor je prišel z vlakom, najprej pozdravil vse prisotne, na suknjiču, ki ga je nosil, pa je bil viden našitek z logotipom organizacije. Prvo izjavo ob prihodu je dal za ITV News, ki ga na obisku spremlja, in dejal, da je s svojim obiskom želel ljudi doma in po svetu spomniti, proti čemu se Ukrajina bori, ter podpreti ljudi in partnerje, ki vsako uro v dnevu v zelo težkih okoliščinah opravljajo neverjetno delo. Kot je poročala omenjena televizija, je bilo prinčevo sporočilo: "Svet vas vidi in vas spoštuje. Ukrajince je označil za pogumne ljudi, ki uspešno branijo evropski vzhodni blok, zato je pomembno, da ne pozabimo na pomen tega."

V govoru na forumu pa se je vojvoda ozrl na svoje desetletno služenje v britanski vojski, ko je dve turneji preživel v Afganistanu, in opozoril, da bo vpliv vojne v Ukrajini čutiti še več let. Prav zato bo pomoč njegove organizacije, ki že aktivno deluje v tej državi, pomembno pomagala pri okrevanju. Harry je dodal, da mu je v veliko čast, da se je lahko vrnil v Ukrajino, ki jo je obiskal že trikrat. "Tukaj sem kot vojak, ki razume služenje, humanitarni delavec, ki je videl človeške žrtve konflikta, in prijatelj Ukrajine, ki meni, da se svet ne sme navaditi te vojne ali postati otopel za njene posledice," je med drugim povedal 41-letnik, ki je sodeloval tudi pri diskusiji o okrevanju države po koncu vojne. Princ je pred tem Ukrajino obiskal septembra, ko se je prav tako pojavil nenapovedano, to pa je bil njegov že drugi obisk te države lansko leto.