Princ in princesa po težkem letu z božično-novoletno čestitko

Leto 2024 je bilo za princa Williama polno izzivov. Ne le, da se je britanski prestolonaslednik soočal z očetovo boleznijo, kralj Karel III. se je namreč zdravil za neznano obliko raka, z zahrbtno boleznijo se je istočasno borila tudi Williamova soproga princesa Catherine , ki se je za večji del leta umaknila z javnosti in se osredotočila na zdravljenje.

Sedaj, ko se po besedah dvora tako kralj Karel III. kot princesa Catherine počutita bolje, je tudi v krogih kraljeve družine zavladalo praznično vzdušje. Valižanska princ in princesa sta tako z digitalno voščilnico, ki sta jo delila na spletu, vsem zaželela vesel božič ter srečno novo leto. K čestitki sta priložila družinski portret, na katerem nasmejano pozirata s tremi otroki.

Kraljevo družino čaka pestro praznovanje praznikov. Kot je povedal princ William, bo letos pri njih zelo glasno in živahno, saj se jim bo pridružilo še 45 gostov, tudi letošnje praznične dni pa bodo preživeli na podeželju, kakor je to družinska tradicija in jo ohranjajo še iz časov pokojne kraljice Elizabete II. "Preživeli jih bomo v Norfolku, za božič pa nas bo 45. Ne bo umirjeno, zelo glasno bo."