'Princ in princesa sta trenutno v peklenskem obdobju življenja'

Modna oblikovalka Amaia Arrieta , ki je v preteklosti tesno sodelovala s princem Williamom in njegovo soprogo princeso Catherine , je za The Telegraph spregovorila o zakoncih. "Moje srce je v tem trenutku zlomljeno," je povedala in se navezala na trenutno zdravstveno stanje princese.

"Mislim, da sta trenutno v peklenskem obdobju življenja in upam, da ga bosta prebrodila," je dejala oblikovalka, ki si sodelovanje s kraljevo družino šteje v veliko čast. "Oblačenje kraljeve družine mi prinaša veliko ponosa, res mi je pomembno, kako so videti."

William in Catherine z nikoli videno fotografijo obeležila 13 let zakona

Princ William in princesa Catherine sta pred dnevi s še ne videno poročno fotografijo obeležila 13 let zakona. Obletnico sta dočakala v pestrem življenjskem obdobju, saj je princesa Catherine meseca marca svet šokirala z novico, da ima raka. Od objave videoposnetka, v katerem je delila nekaj informacij o svojem poteku zdravljenja, sta se zakonca in njuni trije majhni otroci zavili v molk. Princesa je sicer poudarila, da ji je delo od nekdaj prinašalo veliko mero zadovoljstva in užitka, a da je sedaj čas, da se osredotoči nase in svoje okrevanje.