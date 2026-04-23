Princ Louis dopolnil osem let: starša objavila še neviden portret

Princ Louis je dopolnil osem let. Z objavo na družbenem omrežju sta mu voščila tudi njegova starša, princ William in princesa Catherine. Na fotografiji, ki je nastala med počitnicami v Cornwallu, se najmlajši sin kraljevih zakoncev smehlja, medtem ko pozira na čolnu.
Tretji otrok valižanskega princa in princese je četrti v vrsti za nasledstvo britanskega prestola, takoj za svojim očetom prestolonaslednikom in svojima sorojencema, 12-letnim princem Georgeem in desetletno princeso Charlotte.
Znano je, da je Louis sicer precej navihan, zato redkeje spremlja starše na kraljevih obveznostih. Kljub temu pa se s svojo družino pojavi na pomembnejših dogodkih, kot so letna parada Trooping the Colour, velikonočna maša in kronanje njegovega dedka, kralja Karla III..
