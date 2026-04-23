Tuja scena

Princ Louis dopolnil osem let: starša objavila še neviden portret

London, 23. 04. 2026 12.57 pred 1 uro 1 min branja 2

E.K.
Princ Louis

Britanski princ Louis je dopolnil osem let. Ob tej priložnosti sta ponosna starša, princ William in princesa Catherine, z javnostjo delila doslej še neviden portret najmlajšega sina, ki je nastal med nedavnimi družinskimi počitnicami.

Princ Louis je dopolnil osem let. Z objavo na družbenem omrežju sta mu voščila tudi njegova starša, princ William in princesa Catherine. Na fotografiji, ki je nastala med počitnicami v Cornwallu, se najmlajši sin kraljevih zakoncev smehlja, medtem ko pozira na čolnu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretji otrok valižanskega princa in princese je četrti v vrsti za nasledstvo britanskega prestola, takoj za svojim očetom prestolonaslednikom in svojima sorojencema, 12-letnim princem Georgeem in desetletno princeso Charlotte.

Preberi še Princ William in princesa Catherine z otroki na velikonočni maši

Znano je, da je Louis sicer precej navihan, zato redkeje spremlja starše na kraljevih obveznostih. Kljub temu pa se s svojo družino pojavi na pomembnejših dogodkih, kot so letna parada Trooping the Colour, velikonočna maša in kronanje njegovega dedka, kralja Karla III..

Princ Louis rojstni dan portret kraljeva družina kralj

Vanessa Trump in Tiger Woods zaradi razkrivanja informacij odpuščata osebje

Razkrili vzrok smrti najstnice, ki so jo našli v pevčevem avtomobilu

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
23. 04. 2026 14.27
Ne spominja na Lady Di!
Lens
23. 04. 2026 13.58
Potret je neviden? Vsi ga vidimo!
bibaleze
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Katere rake največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
