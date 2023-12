Princ Louis ponovno v središču pozornosti: upihnil svojo, nato pa še sestrino svečo

Otrokom je včasih kakšno stvar pač težko dopovedati. Enako velja tudi za princa Louisa , čeprav ga kot člana kraljeve družine že od rojstva vzgajajo v pridnega fanta. A petletnik je kljub temu izjemno nagajiv in radoživ otrok, ki vsako priložnost izkoristi za norčije. Nedavno se je ponovno znašel v središču pozornosti na božičnem koncertu.

Tradicionalni koncert, ki ga je tako kot vsako leto organizirala valižanska princesa Kate Middleton, je minil v božičnem vzdušju. Princ Louis je tako kot njegova sorojenca princesa Charlotte in princ George najprej oddal božično pismo v poseben poštni nabiralnik, v katerem so se zbirala pisma za otroke v stiski, ob sprehodu s svečami v roki, pa ga je prešinila nagajiva misel. Kar naenkrat se je odločil in najprej upihnil svojo svečko, nato pa še svečko svoje sestre Charlotte. Mladenič s svojim dejanjem k sreči ni razjezil svojih staršev ali starejše sestre, se je pa po ob tem zagotovo izjemno zabaval.