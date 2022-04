Princ Louis z novimi portreti praznuje četrti rojstni dan

Vojvodinja Cambriška, ki je v preteklosti že večkrat dokazala, da je talentirana fotografinja, je najmlajšega sina v objektiv ujela med igro na plaži, kjer Louis ni skrival svojega simpatičnega nasmeha. "Kako je zrasel," so bili ob pogledu na fotografije presenečeni uporabniki družbenih omrežij, ki so mladeniču zaželeli vse najboljše za njegov četrti rojstni dan. "Čas zares teče hitro," so se ob tem še strinjali in mladeniča označili za 'popolno mešanico' starejšega brata Georgea in sestre Charlotte.

Kraljevo družino, ki je pred dnevi slavila 96. rojstni dan kraljice Elizabete II., kmalu čaka že novo rojstnodnevno slavje. Princesa Charlotte bo v mesecu maju praznovala sedmi rojstni dan, princ George pa poleti že devetega.