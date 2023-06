Princ Louis zaradi prisrčnih grimas znova v središču pozornosti

Britanci že več kot 260 let s tradicionalno parado Pozdrav zastavi praznujejo rojstni dan svojega monarha. Kralj Karel III. se je sicer rodil novembra, a se uradno rojstnodnevno slavje vsako leto odvija junija, ko je vreme bolj naklonjeno praznovanju. V letošnji vojaški paradi sodeluje več kot 1400 vojakov, 200 konjev in 400 glasbenikov, udeležila pa se je je tudi skoraj celotna kraljeva družina in številni visoki gostje, kot je britanski premier Rishi Sunak in predstavniki držav Commonwealtha. Princ Harry in Meghan Markle na praznovanje nista bila povabljena.