Princ Philip bo 99. rojstni dan praznoval osamljeno na gradu Windsor

Britanski princ Philip bo svoj 99. rojstni dan praznoval osamljeno na gradu Windsor, kamor so ga pred tremi meseci s helikopterjem prepeljali s posesti Sandringham. Zaradi trajajoče pandemije koronavirusa bo princ, glede na poročanje britanskih medijev, rojstni dan preživel le v družbi svoje soproge, britanske kraljice Elizabete II.

Ker sedaj še 98-letni Philip kot 94-letna Elizabeta veljata za osebi, ki spadata v rizično skupino, sta preventivno že tri mesece v osami na svojem gradu. Z družino ostajata v stiku le virtualno in s pomočjo drugih načinov komunikacije na daljavo. V tem duhu pa bo potekalo tudi praznovanje rojstnega dne vojvode Edinburškega. Po poročanju britanskega časnika Daily Mail bodo pripravili le "preprosto kosilo za princa in kraljico", večjega praznovanja pa ne načrtujejo. V sredo v prestolnici ne bodo zadoneli niti topovi, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva. Bodo pa verjetno otroci, vnuki in pravnuki čestitali Philipu za rojstni dan preko videoklicev. Običajno sicer kraljica in princ ta čas verjetno ne bi bila na gradu Windsor, saj se princ precej raje zadržuje na posesti Sandringham na vzhodu Anglije ali na svojem posestvu na Škotskem.

icon-expand Princ Philip bo rojstni dan praznoval le v Elizabetini družbi. FOTO: Profimedia

Philip se je rodil leta 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. V Elizabeto se je zaljubil že, ko je bilo njej le 13 let, on pa je bil kadet mornarice. Philip pa še dandanes predstavlja največjo oporo kraljici. Upokojil se je šele pri 96. letih, zadnji uradni nastop pa je imel pred skoraj tremi leti na vojaški paradi.

icon-expand Princ Philip je znan šaljivec, svoj pikri humor pa je ohranil še dandanes. FOTO: Profimedia

Od takrat se princ več ne oglaša veliko, čeprav je bil v preteklosti znan po svojih direktnih in pikrih izjavah. Svojega smisla za humor ni izgubil niti v zavidljivi starosti. "Nič ne spodbudi nekoga bolj, kot da se ga spominja, da leta minevajo vse hitreje in da začne lak odstopati od starih okvirjev," je zapisal leta 2011, ko je prejel naziv 'starec leta'. Nekatere njegove domislice pa v svetu odzvanjajo še danes: - ''Grozno!''(Mnenje princa Filipa o Pekingu med obiskom Kitajske leta 1986) - ''Grozno!''(Menje o kraju Stoke-on-Trent ob obisku leta 1997) - ''Lahko bi izgubil kakšen kilogram!''(13-letnemuAndrewu Adamsu, ki je želel postati astronavt) - ''Torej, ta odvratni avtomobil je bil vaš? Pogosto smo ga videvali, ko smo se vozili do dvorca Windsor.'' (Svojemu sosedu Eltonu Johnu, po tem, ko je slišal, da je prodal svoj Aston Martin Watford, leta 2001) - ''V Londonu so največja težava turisti. Povzročajo nenormalno gnečo. Če bi uspeli zaustaviti turizem, bi se tudi gneče prenehale.''(Na otvoritvi mestne hiše, leta 2002) - ''Ali se ljudje preko vas spotikajo?'' (Človeku na invalidskem vozičku v času obiska doma za ostarele, leta 2002) - ''Če ostaneš tukaj nekaj časa, se boš domov vrnil s poševnimi očmi.'' (Sporočilo britanskemu študentu Simonu Kerbyju med obiskom Kitajske leta 1986) - ''Torej, uspelo ti je, da te tukaj ne pojedo.'' (Britanskemu študentu, ki je pretekel traso čez Papuo Novo Gvinejo, leta 1998) - ''Gluhi ste? Če stojite ob tem me sploh ne čudi, da ste gluhi.'' (Skupini gluhih otrok, ki so stali ob bendu, ki je igral karibsko glasbo, leta 2000) - ''Kako vam uspe lokalne prebivalce umakniti vstran od alkohola za dovolj dolgo, da pravijo test?'' (Vprašanje škotskemu inštruktorju vožnje, leta 1995) - ''Britanke ne znajo kuhati!''(Med govorom ženskam na Škotskem inštitutu, 1961) - ''Ali veste, da se dandanes jedo tudi psi?'' (Susani Edwards, ki je na invalidskem vozičku ter njenemu psu vodniku, leta 2002) - ''Prinesite mi pivo. Vseeno mi je katero, samo prinesite ga'!' (Po tem, ko mu je italijanski premier Amato ponudil najboljša vina v Rimu, leta 2000) - ''Zelo bi si želel odpotovati v Rusijo, čeprav so nemarneži pobili polovico moje družine.'' (Odgovor na to, če ima v mislih tudi tak obisk, leta 1967)

icon-expand Princ Philip in kraljica Elizabeta sta se poročila leta 1947. FOTO: Profimedia

Princ je bil v svojih skoraj stotih letih pokrovitelj, predsednik ali član več kot 780 organizacij in je ostal z njimi povezan tudi po jeseni leta 2017, ko se je upokojil. Od leta 1952 je sicer opravil več kot 22.000 samostojnih obveznosti v službi palače. Z Elizabeto sta se poročila leta 1947 in prva leta preživela na Malti, zaradi Philipovega dela v mornarici. Njuno življenje se je korenito spremenilo pet let kasneje, ko je nepričakovano umrl Elizabetin oče, kralj Jurij VI. Philip je takrat zapustil aktivno služenje v mornarici, naziv britanski princ pa je prejel leta 1957. V zakonu so se paru rodili štirje otroci, Charles, Anne, Andrew in Edward. Imata pa tudi osem vnukov in pravnukov.