Princ Philip v oporoko vključil osebje

Princ Philip je v svojo oporoko poleg kraljice Elizabete in vnukov vključil tudi tri člane osebja, ki so mu bili najbližje in ki so zanj skrbeli. Princ, ki je umrl v 100. letu starosti, je v oporoki zapustil skoraj 34,5 milijona evrov, vanjo pa naj bi vključil tudi izoliranega Harryja kljub njegovi javni kritiki kraljeve družine.

Pokojni princ Philip med pisanjem oporoke ni pozabil na svoje tri najbližje člane osebja, osebnega pomočnika Williama Hendersona, voznika Stephena Niedojadlo in tajnika brigadirja Archieja Millerja Bakewella. Trije uslužbenci so se tako pridružili kraljici Elizabeti in vnukom princa Phillipa v oporoki, v kateri bo razdeljenih 34,5 milijona evrov. Del oporoke bo po informacijah neimenovanega vira blizu družine ostal tudi princ Harry, ki se je pred nekaj časa odmaknil od kraljeve družine in ji od takrat dalje v javnosti namenil kar nekaj ostrih kritik."Philip ni želel kaznovati svojega vnuka zaradi njegovega obnašanja. Bil je pravičen in ljubeč človek, ki nikoli ni držal zamer," je za The Sun še povedal vir. Podrobnosti oporoke sicer palača ni želela razkriti, saj gre za "osebno družinsko zadevo" je pa vir blizu družine razkril, da je Philip svojim otrokom, princu Charlesu, princesi Anne, princu Edwardu in princu Andrewu, za katere ni znano, ali so del oporoke, dejal, da lahko vzamejo, kar želijo iz njegove knjižne zbirke.