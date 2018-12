Čeprav princ William v javnosti vedno deluje bolj strog in zadržan od svojega mlajšega brata, princa Harryja, je na nedavnem dogodku s komentarjem o ženinem suknjiču uspel spraviti v smeh vse prisotne.

V kraljevi družini veljata princ William in vojvodinja Kate za bolj 'zadržan' par od prinčevega mlajšega brata Harryja in njegove soproge Meghan Markle. Temu delno botruje dejstvo, da je William starejši in se je že bolj zgodaj soočil z odgovornostjo zakonskega življenja in starševstva, delno pa tudi zato, ker bodo prav William in njegovi potomci nekega dne nasledili britansko krono.

Princ se je pošalil na račun ženinega suknjiča FOTO: Profimedia

Nedavni dogodek pa kaže, da se zna tudi starejši princ pošaliti v javnosti – tokrat je to storil na račun ženinih oblačil, za katera je dejal, da so se zlila z božičnim drevesom v ozadju. Princ in vojvodinja sta obiskala britansko kraljevo letalstvo na Cipru, kjer sta se pobližje spoznala tako s pripadniki letalske flote kot njihovimi svojci, Kate pa se je za to priložnost odločila obleči v suknjič vojaško zelene barve, preprosto belo majico in elegantne črne hlače. Ko je nastopil čas za fotografiranje, sta se postavila poleg okrašene božično-novoletne smrečice, ob tem pa je princ izustil besede, s katerimi je spravil v smeh vse prisotne: ''Moja žena je uporabila odlično kamuflažo.''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke