Princ William bi problematiko brezdomstva skušal preprečiti z umetno inteligenco

Brezdomstvo v Združenem kraljestvu je mogoče povsem preprečiti zahvaljujoč tehnologiji, ki jo podpira umetna inteligenca, je dejal britanski prestolonaslednik konferenci v okviru Londonskega tedna tehnologije.
Njegova dobrodelna organizacija za brezdomce Homewards namreč ustanavlja Laboratorij za podatke o brezdomstvu. Pobuda združuje organizacije iz poslovnega in vladnega sektorja ter s področja brezdomstva. Cilj je izboljšanje uporabe podatkov in tehnologije za zgodnejše in učinkovitejše preprečevanje brezdomstva. V praksi bi to lahko vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami.
"Brezdomstvo ni neizogibno, je povsem preprečljivo, je predvidljivo," je med panelno razpravo dejal princ William. Prepričan je, da je podatke in tehnologijo mogoče uporabiti za to, da "ljudje ostanejo v svojih domovih, svojih službah, v svojih skupnostih, družinah, v šoli". Po podatkih organizacije Homewards je v Združenem kraljestvu več kot 430.000 ljudi brezdomcev, od katerih je polovica otrok.
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