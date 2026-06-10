Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princ William bi problematiko brezdomstva skušal preprečiti z umetno inteligenco

London, 10. 06. 2026 17.50 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
princ William

Britanski princ William je prepričan, da je brezdomstvo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti s pomočjo umetne inteligence. Najstarejši sin kralja Karla III., ki se že vrsto let zavzema za pomoč brezdomcem, je oznanil, da bo njegova fundacija Homewards uporabljala orodja umetne inteligence, da bi preprečila, da bi ljudje postali brezdomci.

Brezdomstvo v Združenem kraljestvu je mogoče povsem preprečiti zahvaljujoč tehnologiji, ki jo podpira umetna inteligenca, je dejal britanski prestolonaslednik konferenci v okviru Londonskega tedna tehnologije.

Princ William je prepričan, da bi problematiko brezdomstva v Združenem kraljestvu lahko reševali s pomočjo UI.
Princ William je prepričan, da bi problematiko brezdomstva v Združenem kraljestvu lahko reševali s pomočjo UI.
FOTO: Profimedia

Njegova dobrodelna organizacija za brezdomce Homewards namreč ustanavlja Laboratorij za podatke o brezdomstvu. Pobuda združuje organizacije iz poslovnega in vladnega sektorja ter s področja brezdomstva. Cilj je izboljšanje uporabe podatkov in tehnologije za zgodnejše in učinkovitejše preprečevanje brezdomstva. V praksi bi to lahko vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami.

Preberi še Bo princ William kmalu prevzel britanski prestol?

"Brezdomstvo ni neizogibno, je povsem preprečljivo, je predvidljivo," je med panelno razpravo dejal princ William. Prepričan je, da je podatke in tehnologijo mogoče uporabiti za to, da "ljudje ostanejo v svojih domovih, svojih službah, v svojih skupnostih, družinah, v šoli". Po podatkih organizacije Homewards je v Združenem kraljestvu več kot 430.000 ljudi brezdomcev, od katerih je polovica otrok.

princ william brezdomstvo umetna inteligenca

Lepa Brena prodaja vilo v Miamiju

24ur.com Princ William brezdomcem stregel kosilo
24ur.com Princ William: Diana bi bila razočarana nad bojem proti brezdomstvu
24ur.com Javno zdravje v rokah umetne inteligence: napake in neenakosti?
24ur.com Na ulici vse več mlajših: Predpostavka o 'pravih' brezdomcih že dolgo ne drži
24ur.com Na stiske brezdomcev opozorili s spanjem na mrazu
Zadovoljna.si Princ William zardel zaradi nespodobnega povabila
Zadovoljna.si Princ William je Camilli odvzel pomembno vlogo
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1D10T
10. 06. 2026 19.12
Če bi vi vedli kaj Ul je, bi že včeraj tralala
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Tanja Fajon znova uživa na motorju
Tanja Fajon znova uživa na motorju
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758