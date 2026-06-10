Princ William bi problematiko brezdomstva skušal preprečiti z umetno inteligenco

Brezdomstvo v Združenem kraljestvu je mogoče povsem preprečiti zahvaljujoč tehnologiji, ki jo podpira umetna inteligenca, je dejal britanski prestolonaslednik konferenci v okviru Londonskega tedna tehnologije.

Princ William je prepričan, da bi problematiko brezdomstva v Združenem kraljestvu lahko reševali s pomočjo UI. FOTO: Profimedia

Njegova dobrodelna organizacija za brezdomce Homewards namreč ustanavlja Laboratorij za podatke o brezdomstvu. Pobuda združuje organizacije iz poslovnega in vladnega sektorja ter s področja brezdomstva. Cilj je izboljšanje uporabe podatkov in tehnologije za zgodnejše in učinkovitejše preprečevanje brezdomstva. V praksi bi to lahko vključevalo izmenjavo podatkov o financah, socialnih prejemkih in zdravju posameznika med različnimi organizacijami.