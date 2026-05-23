Princ William: Brez Kate naša družina ne bi mogla delovati

Včasih je nekaterim moškim morda težko priznati, a mame so pogosto steber družine. Enakega mnenja je tudi princ William, ki nikakor ne skopari z lepimi besedami in pohvalami na račun svoje žene princese Catherine. 43-letnik je gostoval na enem od britanskih radiev, kjer je razkril tudi nekaj skrivnosti iz svoje zasebnosti.

Valižanski princ je brez težav priznal, da njihova družina brez Kate enostavno ne bi mogla delovati. "Ona je neverjetna mati in neverjetna žena. Dobesedno, naša družina brez nje ne bi mogla delovati. Bila je absolutno čudovita," je povedal v radijski oddaji Heart Breakfast, ko je delil intimne podrobnosti o soočanju svoje družine z diagnozo raka pri mami svojih otrok. Poudaril je, da je princesa v zadnjih nekaj letih prebrodila izjemne preizkušnje, pri čemer je ohranila vlogo nepogrešljivega stebra njihovega skupnega življenja.

Princesa Catherine in princ William si stojita ob strani v dobrem in slabem. FOTO: Profimedia

Princ je izrazil globoko spoštovanje do soproge, ki se po obdobju intenzivnega zdravljenja postopoma vrača k uradnim protokolom. S tem je tudi potrdil, da je njena prisotnost ključna za stabilnost britanske monarhije v teh turbulentnih časih. Obenem je v intervjuju razkril tudi to, kakšno je trenutno njeno zdravstveno stanje. "Dobro ji gre, zelo sem ponosen nanjo," je povedal po tem, ko jo je voditeljica pohvalila, da je bila na svojem prvem potovanju po zdravljenju, ki je potekalo v Italiji, videti čudovito. "Nisem sploh vedel, da zna italijansko," se je še pošalil.

Princesa Catherine znova žari med opravljanjem kraljevih dolžnosti. FOTO: Profimedia

43-letnik je sicer poudaril, da je treba pri načrtovanju obiskov v tujini in vseh Katinih kraljevih obveznosti upoštevati, da je ne izčrpajo preveč. "Močno se je veselila obiska v Italiji, a treba je paziti, da dovolj počiva," je povedal. Kraljeva ekipa zato načrtuje njene obveznosti z upoštevanjem potrebe po rehabilitaciji, saj si želijo preprečiti vsakršen korak nazaj v njenem okrevanju. Cilj je zagotoviti stabilen prehod nazaj v polno javno življenje brez ogrožanja zdravja.

William in Kate s svojimi tremi otroki. FOTO: Instagram