Tuja scena

Princ William: Brez Kate naša družina ne bi mogla delovati

London, 23. 05. 2026 16.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Princ William in princesa Catherine

Da so mame večinoma steber družine, je priznal tudi princ William. Prestolonaslednik monarhije je gostoval na enem od britanskih radiev, kjer je brez zadržkov spregovoril tudi o družini in zdravstvenem stanju svoje žene, princese Catherine. Mater svojih otrok je pohvalil, da je izjemna mama in žena, ter dodal, da brez nje njihova družina enostavno ne bi mogla delovati.

Včasih je nekaterim moškim morda težko priznati, a mame so pogosto steber družine. Enakega mnenja je tudi princ William, ki nikakor ne skopari z lepimi besedami in pohvalami na račun svoje žene princese Catherine. 43-letnik je gostoval na enem od britanskih radiev, kjer je razkril tudi nekaj skrivnosti iz svoje zasebnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Valižanski princ je brez težav priznal, da njihova družina brez Kate enostavno ne bi mogla delovati. "Ona je neverjetna mati in neverjetna žena. Dobesedno, naša družina brez nje ne bi mogla delovati. Bila je absolutno čudovita," je povedal v radijski oddaji Heart Breakfast, ko je delil intimne podrobnosti o soočanju svoje družine z diagnozo raka pri mami svojih otrok. Poudaril je, da je princesa v zadnjih nekaj letih prebrodila izjemne preizkušnje, pri čemer je ohranila vlogo nepogrešljivega stebra njihovega skupnega življenja.

Princesa Catherine in princ William si stojita ob strani v dobrem in slabem.
Princesa Catherine in princ William si stojita ob strani v dobrem in slabem.
FOTO: Profimedia

Princ je izrazil globoko spoštovanje do soproge, ki se po obdobju intenzivnega zdravljenja postopoma vrača k uradnim protokolom. S tem je tudi potrdil, da je njena prisotnost ključna za stabilnost britanske monarhije v teh turbulentnih časih. Obenem je v intervjuju razkril tudi to, kakšno je trenutno njeno zdravstveno stanje. "Dobro ji gre, zelo sem ponosen nanjo," je povedal po tem, ko jo je voditeljica pohvalila, da je bila na svojem prvem potovanju po zdravljenju, ki je potekalo v Italiji, videti čudovito. "Nisem sploh vedel, da zna italijansko," se je še pošalil.

Princesa Catherine znova žari med opravljanjem kraljevih dolžnosti.
Princesa Catherine znova žari med opravljanjem kraljevih dolžnosti.
FOTO: Profimedia

43-letnik je sicer poudaril, da je treba pri načrtovanju obiskov v tujini in vseh Katinih kraljevih obveznosti upoštevati, da je ne izčrpajo preveč. "Močno se je veselila obiska v Italiji, a treba je paziti, da dovolj počiva," je povedal. Kraljeva ekipa zato načrtuje njene obveznosti z upoštevanjem potrebe po rehabilitaciji, saj si želijo preprečiti vsakršen korak nazaj v njenem okrevanju. Cilj je zagotoviti stabilen prehod nazaj v polno javno življenje brez ogrožanja zdravja.

William in Kate s svojimi tremi otroki.
William in Kate s svojimi tremi otroki.
FOTO: Instagram

Poleg pogovora o zdravstvenem stanju svoje žene je prestolonaslednik razkril še nekaj podrobnosti njihove družinske jutranje rutine. Priznal je, da sam zagotovo ni jutranji človek in da je pripravljanje otrok, 12-letnega Georgea, 11-letne Charlotte in 8-letnega Louisa, za šolo prava pustolovščina. Prav zato je mlajšima od svojih otrok prek radia poslal šaljivo sporočilo: "Charlotte, Louis, če poslušata, bodita prosim točna. Ne prepirajta se glede tega, katero glasbo bomo danes poslušali," je s smehom naročil svojim otrokom, s čimer je pokazal tudi svojo nežno očetovsko plat.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Princ William Kate Middleton rak Kraljeva družina okrevanje London princesa Catherine

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
23. 05. 2026 18.13
Nepomembno za Slovenijo!
Odgovori
0 0
