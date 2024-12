Princ William brezdomcem stregel kosilo

Princ William se v prazničnem času pogosto posveti tudi dobrodelnosti. 42-letnika so tako ujeli, ko se je pridružil prostovoljcem dobrodelne organizacije v Londonu, ki je brezdomcem postregla kosila, utrinek njegovega dne pa so objavili tudi na družbenem omrežju, na njem pa William, ki ima čez moder pulover in srajco oblečen predpasnik, na krožnike nalaga kuhano zelenjavo.

Bodoči kralj si je vzel tudi čas za klepet s tistimi, ki so prišli na kosilo, zavzeto pa je poslušal njihove zgodbe in se z njimi fotografiral."Iskrena zahvala prostovoljcem, ki neutrudno delajo, da pomagajo tistim, ki so ostali brez doma, še posebej v prazničnem času. Dejanja prijaznosti, še posebej strežba božičnega kosila, prinašajo upanje in nudijo občutek skupnosti tistim, ki ga najbolj potrebujejo," so zapisali v objavi.